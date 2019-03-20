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20 Березень 2019, Київ 21:10
Новини | Суспільство

Аеропорти Стамбула і Бухареста почали писати коректно назву Києва на своїх табло – МЗС

МЗС започаткувало акцію #KyivNotKiev на початку жовтня 2018 року

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У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що ще два закордонні аеропорти почали коректно вказувати назву української столиці на своїх інформаційних табло.

«Аеропорт Стамбула – один з провідних повітряних воріт світу розпочав використовувати #KyivNotKiev», – повідомили на сторінці МЗС у Twitter.

Аеропорт імені Ататюрка у Стамбулі, найбільший аеропорт Туреччини, є третім у Європі і 11-м у світі за кількістю пасажирів, яких це летовище обслуговує.

Крім того, сьогодні міжнародний аеропорт міста Бухарест імені Генрі Коанде перейшов на коректне написання назви української столиці, додали українські дипломати.

У жовтні минулого року МЗС України започаткувало акцію #KyivNotKiev
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Відповідно до української вимови: аеропорт Вільнюса писатиме на своїх табло Kyiv і Lviv

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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