Аеропорти Стамбула і Бухареста почали писати коректно назву Києва на своїх табло – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що ще два закордонні аеропорти почали коректно вказувати назву української столиці на своїх інформаційних табло.

«Аеропорт Стамбула – один з провідних повітряних воріт світу розпочав використовувати #KyivNotKiev», – повідомили на сторінці МЗС у Twitter.

Аеропорт імені Ататюрка у Стамбулі, найбільший аеропорт Туреччини, є третім у Європі і 11-м у світі за кількістю пасажирів, яких це летовище обслуговує.

Крім того, сьогодні міжнародний аеропорт міста Бухарест імені Генрі Коанде перейшов на коректне написання назви української столиці, додали українські дипломати.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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