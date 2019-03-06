Відповідно до української вимови: аеропорт Вільнюса писатиме на своїх табло Kyiv і Lviv

Аеропорт столиці Литви Вільнюса почав використовувати написання англійською мовою міст Kyiv і Lviv відповідно до української вимови, повідомляє МЗС Литви у Twitter.

«Відтепер аеропорт Вільнюса затвердив правильні орфографічні назви міст України – Kyiv замість Kiev і Lviv замість Lvov», – йдеться в повідомленні.

Представники українського МЗС під дописом литовських колег у соцмережі написали: «Дякуємо, дорогі друзі, за вашу послідовну підтримку!».

13 лютого стало відомо, що назву Kyiv почали використовувати у міжнародному Лондонському аеропорту Лутон. А 14 лютого в аеропортах Будапешта (Угорщина) і Таллінна (Естонія) теж почали писати назву столиці України як Kyiv, а не Kiev.

Окрім того, прес-секретар представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік заявив, що ЄС починає використовувати назву столиці України англійською Kyiv, а не Kiev.

Британські видання The Guardian і Observer у своєму стилістичному довіднику позначили, що вживають назву Kyiv, а не Kiev.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).