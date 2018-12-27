Маск пообіцяв покрити всю Європу зарядними станціями Tesla і дізнався про #KyivnotKiev

Засновник і генеральний директор компанії з виробництва електромобілів Tesla Ілон Маск увечері 26 грудня пообіцяв на сто відсотків покрити територію Європи зарядними станціями для своїх автомобілів.

Так він прокоментував скаргу користувача Twitter, підписаного як Пол Келлі з Ірландії. Келлі поскаржився на брак локацій, де можна зарядити Tesla, поза межами столиці Ірландії Дубліна, і спитав, чи планує компанія збільшити їхню кількість.

«Так. Покриття суперчарджерів (потужні станції для швидкої зарядки – ред.) пошириться на 100% Європи наступного року. З Ірландії до Києва, з Норвегії до Туреччини», – пообіцяв підприємець, вживши транслітерацію з російського варіанту назви столиці України – Kiev.

Незабаром інший користувач звернув увагу на помилку в правописі.

«Київ вітає тебе, Ілоне Маск! Але правильно «Kyiv», а не «Kiev», – написав він, на що Маск відповів, що «зрозумів».

Наразі, згідно з сайтом Tesla, в Україні два суперчарджери цієї компанії – у Рівненській і Житомирській областях.

У вересні Ілон Маск був змушений звільнити крісло голови правління компанії Tesla на вимогу Комісії з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів, а також заплатити 20 мільйонів доларів штрафу.

Це сталося після того, як він заявив, що думає викупити компанію в акціонерів і перетворити на приватну. Втім, Маск залишився генеральним директором і членом правління.