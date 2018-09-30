Маск йде з посади голови правління Tesla через позов Комісії з цінних паперів і бірж

Голова правління компанії з виробництва електромобілів Tesla Ілон Маск погодився піти зі своєї посади та заплатити 20 мільйонів доларів штрафу. Такі умови угоди, яку він уклав 29 вересня із Комісією з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів, повідомляють західні ЗМІ.

Маск зберігає за собою місце в правлінні заснованої ним компанії, проте зобов’язався не претендувати на посаду голови правління та не приймати таких пропозицій протягом трьох років. Він також залишається генеральним директором – відповідатиме за стратегічні рішення, однак буде підзвітним правлінню.

Такими виявились для Маска наслідки позову Комісії через його дописи в соцмережі Twitter, в яких він допустив перетворення компанії з публічної в приватну при вартості її акцій в 420 доларів за штуку.

Регулятор побачив у цій заяві ознаки шахрайства. Співголова виконавчого відділу комісії Стефані Авакан заявила, що слова Маска ввели в оману інвесторів.

Окрім штрафу в 20 мільйонів доларів від самого Маска, таку ж суму має сплатити і компанія Tesla.

Сам Маск назвав позов «необґрунтованим». За умовами угоди, він не повинен погоджуватись із обвинуваченнями комісії або оскаржувати їх.

З іншого боку, хоча Маск і лишиться директором компанії, Tesla погодилася призначити двох незалежних членів правління, запровадити новий незалежний комітет директорів та встановити додатковий контроль над комунікаціями Маска, заявляють в Комісії з цінних паперів.

Це може означати, що Маск більше не зможе без погодження з правлінням робити гучні заяви щодо своєї компанії.

Наразі невідомо, хто стане головою правління Tesla. Маск має залишити цю посаду протягом 45 днів, починаючи з 29 вересня.