Японський мільярдер полетить на Місяць ракетою Маска

Японський 42-річний мільярдер Юсакі Маедзава оголосив, що полетить на Місяць разом із групою митців на ракеті Ілона Маска. Як повідомляє Bloomberg, він стане першим пасажиром, який оплатить подорож на Місяць на ракеті SpaceX у 2023 році.

«Я довго і напружено думав про те, наскільки цінною буде перша пасажирська подорож на Місяць. І я обрав подорож до Місяця з митцями» - сказав Маедзава, виступаючи разом з Ілоном Маском у Space Exploration Technologies Corp в Каліфорнії.

Маедзава оголосив, що планує взяти з собою на Місяць художників, музикантів, фотографів, кінорежисерів, дизайнерів, архітекторів та танцівників. У подорожі навколо Місяця, що триватиме тиждень, він хоче спостерігати як космічна подорож надихатиме митців творити.

Ілон Маск сказав про Маедзаву: «Ми його не обирали. Він обрав нас. Це дуже хоробрий вчинок».

Як розповідає Голос Америки, Маедзава захоплюється захоплення мистецтвом і фінансує мистецькі проекти, продаючи акції компанії, яку він заснував. Так він отримав біля 250 мільйонів доларів продавши акції у 2016 році і витратив більшу частину цих коштів на поповнення своєї колеції творів мистецтва.

У травні 2018 року Start Today повідомила, що Маедзава отримав знову майже 205 мільйонів доларів від продажу акцій і, ймовірно, витратить ці кошти на підтримку проекту Ілона Маска і політ до Місяця.

«З дитинства Місяць причаровував мене, - говорить Маедзава. – Моя уява заповнюється просто коли я дивлюся на нього. Він завжди там і продовжує давати натхнення людству. Саме тому я не міг пройти повз можливість поглянути на Місяць зблизька», – так пояснює Юсакі Маедзава своє рішення.

Статки Маедзави сягають 2,3 мільярда доларів, за оцінками видання. В 2017 році японець придбав картину Жан-Мішеля Баске на аукціоні Сотбіс за 110,5 мільйона доларів. Це поки найвища ціна, за яку коли небудь купувати картини цього американського митця.