Ілон Маск знову здивував всіх своїм жартом

Після того, як в пресі почали звучати сумніви в спроможності Tesla розплатитись з власниками облігацій і налагодити масштабне виробництво машин, щоб не потребувати додаткових вливань капіталу, Ілон Маск викликав ще більше критики своїм першоквітневим жартом, пише BusinessInsider.

Першоквітневий жарт було написано як несправжню новину про банкрутство Tesla, а також, що «Маска знайшли без свідомості на третій моделі Tesla».

4 квітня Маск розвинув цей жарт, розмістивши в Instagram фото, де, як видається, зображено пляшку текіли з етикеткою «Teslaquila».

Маск відомий використанням брендованих товарів з метою збору коштів і для того, щоб привернути увагу до його бізнесу з будівництва тунелів Boring Company, в рамках якого Маск сподівається побудувати підземні тунелі для швидкісної системи «Гіперлуп».

Минулого року Маск зібрав мільйон доларів і привернув увагу ЗМІ, продавши 50 000 кепок з відповідним брендом, а цього року він зібрав 10 мільйонів доларів, продавши 20 000 брендованих вогнеметів. Минулого тижня, Маск заявляв, що Boring Company продаватиме цеглинки, зроблені в стилі конструктора Lego, зроблені з землі та каміння, з відвалів від будівництва тунелів.