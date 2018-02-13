Навіщо Ілон Маск хоче поєднати людський мозок із комп’ютером

Дослідники та новатори зі всього світу вже багато років активно працюють над можливістю поєднання мозку із комп’ютером. Тим не менш, нейрокомп’ютерний інтерфейс привернув значно більше уваги після того, як засновник космічної компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про свій стартап Neuralink. Вчені запевняють – повної інтеграції мозку із комп’ютером можна очікувати вже дуже скоро, і можливість контролювати свої гаджети дистанційно стане реальністю.

Neuralink: чергова ідея Маска

Здавалося б, ідеї Ілона Маска, які часто називають фантастичними, вже мало кого здивують: він працює над багаторазовими космічними ракетами, перевезенням людей в будь-яку точку планети менш ніж за годину, тунелями, якими можна буде пересуватися в містах зі швидкістю до 200 кілометрів на годину та мріє колонізувати Марс.

Метою стартапу є з’єднати ваш мозок безпосередньо з комп’ютерами та іншими електронними пристроями

Маск також вірить у те, що людство має стати інтерпланетарним видом, але для цього, на його думку, необхідно «злитися» з машинами, адже з огляду на природні властивості людини, вона все ж має певні обмеження.

Та не так багато відомо ще про один його проект, який, на думку багатьох експертів, виглядає ще більш фантастичним, ніж інші.

У 2016 році Ілон Маск став одним зі співзасновників компанії Neuralink, яка має на меті поєднати мозок людини із комп’ютером, «створивши пристрій мікронного розміру, який буде введений в мозок хірургічним шляхом», – йдеться в Business Insider.

«Neuralink ґрунтується на дуже науково-фантастичній концепції: метою стартапу є з’єднати ваш мозок безпосередньо з комп’ютерами та іншими електронними пристроями, переважно через кібернетичні імплантати, які дозволять вашому розуму взаємодіяти з гаджетами та програмами», – пояснює Digital Trends.

Основним завданням компанії стане «виведення на ринок продукту, який допомагає при деяких важких пошкодженнях мозку через інсульт та ракові ураження», – повідомляє Business Insider.

Більше того, компанія хоче за допомогою чіпів суттєво покращити здатність людини зберігати та обробляти інформацію. Однак саме на таку технологію, за оцінками науковців, знадобиться набагато більше часу.

Наразі не так багато відомо про деталі роботи стартапу Маска, але за деякими оцінками перші результати «покращення» людського мозку з’являться приблизно у 2021 році, а інтерфейс – у 2027-му. Чи зможе компанія Маска досягти цих завдань у повній мірі – питання досить суперечливе.

Незважаючи на те, що Маск зміг привернути суттєву увагу до можливості поєднання машини з мозком, Neuralink – не єдина компанія, яка займається розвитком технологій в цьому напрямку. Наприклад, Агентство передових оборонних дослідницьких проектів при Міністерстві оборони США також залучене в подібні розробки, повідомляє Futurism. А минулої весни соціальна мережа Facebook заявила про те, що її інженери працюють над розробкою нейрокомп’ютерного інтерфейсу, який дозволить користувачам набирати повідомлення за допомогою думок без використання пальців, повідомляв Tech Crunch.

Нейрокомп’ютерний інтерфейс в дії

Діяльність Neuralink привернула багато уваги до розвитку технологій нейрокомп’ютерного інтерфейсу – системі обміну інформацією між мозком та комп’ютером, яка надає змогу прямо вимірювати нейронну активність та перетворювати її в інформацію або ж дію.

Нейропротезування, наприклад, є одним із прикладів роботи нейрокомп’ютерного інтерфейсу. Відомі нам звичайні протези існують вже багато років, і з часом технології дозволяли робити їх дедалі більш зручними для людей. Але нейрокомп’ютерний інтерфейс повністю змінює уяву про класичне протезування – тепер людина завдяки своїм думкам здатна рухати пальцями на протезі.

Протези, які людина може контролювати за допомогою свого мозку, вже довели здатність «зробити більше, ніж перетворити нас на взаємопов’язаних кіборгів: вони можуть кардинально змінити життя людей, які втратили здатність користуватися своїми кінцівками або будь-якою іншою частиною свого тіла через травми чи хвороби», – йдеться у Futurism.

Як це працює?

Науковці запевняють, що для таких рухів, як ходіння, людина використовує певні мозкові патерни, які легко можна передбачити. Вчені розробляють алгоритми, здатні розшифрувати діяльність, пов'язану із мозком людини. «Ця діяльність переводить конкретну активність мозку в рух, яка потім з’єднує фізичну дію з мозком через розумні пристрої та протезування», – йдеться у статті.

Технологія при цьому розвивається дуже стрімко: для жителя Флориди Джонні Маттені майбутнє вже настало – він отримав першу надсучасну «руку» від Лабораторії прикладної фізики імені Джона Гопкінса. Нею можна керувати за допомогою думок, і Маттені тестуватиме її протягом року.

Відео: Джонні Маттені отримав перший надсучасний протез

Інші дослідники з Університету Піттсбурга, наприклад, не так давно змогли з’єднати сенсори дотику робота із корою головного мозку паралізованого пацієнта, який зміг відчувати дотики.

Привід для занепокоєння?

Група експертів Morningside Group звертає увагу на те, що нейрокомп’ютерні інтерфейси є приводом для занепокоєння: штучний інтелект, наприклад, здатен «зламати» таку систему, йдеться у Futurism.

«Такі технології можуть революціонізувати лікування багатьох хвороб, від травми головного мозку та паралічу до епілепсії та шизофренії, та суттєво покращити людське життя. Але ця технологія може також посилити соціальну нерівність і запропонувати корпораціям, хакерам, урядам чи іншим особам нові способи експлуатації та маніпулювання людьми. І це могло б глибоко змінити деякі основні людські характеристики: приватне психічне життя, індивідуальність та розуміння окремих осіб як суб’єктів, пов’язаних їхніми тілами», – написали експерти в науковому журналі Nature.

Науковці переконані: компанії, які сьогодні займаються розробкою таких девайсів, повинні детально звітувати про свою діяльність та діяти виключно в рамках стандартів.

«Щоразу, коли мова йде про «покращення» людей, виникають моральні питання – особливо щодо того, де саме закінчується людина і починається машина», – йдеться в The Guardian.

Іншою причиною для занепокоєння є те, що людство ще навіть не в достатній мірі вивчило всі аспекти роботи мозку, тому необхідно провести багато досліджень, перш ніж поєднувати його із гаджетами.

Додатковим приводом скептичного ставлення до технології є також питання конфіденційності. «Нейрокомп’ютерний інтерфейс пропонує всілякі нові способи збору особистих даних», – попереджає Futurism.

Тим не менше, є й припущення, що «поєднання» мозку людини безпосередньо до технологій може просто бути природним прогресом, який вже неможливо зупинити.