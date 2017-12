Ілон Маск: ідеї мільярдера, який мріє змінити світ

Ілон Маск майже щодня потрапляє у заголовки світових ЗМІ: видання The New York Times називає його «найбільш успішним та важливим підприємцем у світі», а The Rolling Stones зауважує, що така людина народжується раз в століття. Маска порівнюють із Тоні Старком – головним супер-героєм фільму «Залізна людина». Сказати, що в нього багато справ – не сказати нічого: від розробки самокерованої електроавтівки Tesla до будівництва ракети, якою люди зможуть дістатися у будь-яку країну світу за 30 хвилин, Ілон Маск мріє змінити людство та колонізувати інші планети.

46-річний підприємець, інженер, винахідник, інвестор та мільярдер Ілон Маск відомий своїми «фантастичними» ідеями, багато з яких він вже зміг втілити в життя. У багатьох людей його ім’я асоціюється лише з компанією Tesla Motors, але насправді він є засновником або інвестором чималої кількості інших компаній, кожна з яких відображає мрії Маска змінити людську уяву про життя на планеті.

Багато з його ідей на перший погляд здаються неймовірними – але ще не так давно автопілот електромобіля Tesla також виглядав чимось неможливим.

Книжковий інтроверт, якого били у школі – Ешлі Ванс

Маск народився у 1971 році у Південній Африці. Ешлі Ванс у своїй книзі про Маска розповідає, що в школі над ним знущалися та часто били: одного разу він навіть потрапив через це у лікарню. Маск, за її словами, був книжковим інтровертом, який багато мріяв, цікавився науковою фантастикою та комп’ютерними технологіями.

У 24 роки Маск покинув Стенфордський університет для того, щоб заснувати з братом свою першу компанію Zip2 Corporation, яка виробляла програмне забезпечення для новинних онлайн-агентств. Через 4 роки, у 1999, він продав компанію за 307 мільйонів доларів, йдеться у Business Insider. Того ж року він заснував компанію з онлайн-платежів X.com, яка згодом об’єдналася в PayPal, яку в 2002 році викупив eBay за 1,5 мільярда доларів.

У 1998 році Маск інвестував в IT-компанію Everdream Corporation, яку потім викупив Dell.

Архітектор майбутнього

У 2002 році Ілон Маск заснував SpaceX: за його словами, це стало однією з найважливіших подій в історії людства.

Сьогодні SpaceX займається розробкою та запуском надсучасних ракет та космічних апаратів. Цим проектом Маск хотів не лише революціонізувати космічні технології, але зробити космічні ракети більш доступними та, нарешті, дозволити людям поселитися на інших планетах.

Маск вважає, що люди мають стати «міжпланетним» видом та мріє незабаром колонізувати Марс.

У 2012 році космічний корабель SpaceX Dragon став першим судном, здатним доставляти вантажі з міжнародної космічної станції назад на Землю. На офіційному сайті зазначено, що капсула Dragon була розроблена для транспортування людей в космос, і вже у 2018 році Маск хотів би реалізувати цю мету.

У 2017 році Dragon є єдиним в світі діючим вантажним космічним кораблем, який здатен повертатися на Землю, а ракета Falcon 9 має на меті відправити людину в космос – наразі компанія співпрацює з NASA для втілення цієї ідеї.

У 2004 році Маск також інвестував в Tesla Motors, яка виробляє електроавтівки, та незабаром став членом її правління. Через кілька років він став генеральним директором – після того, як інвестував власні кошти в «порятунок» компанії.

Нещодавно Tesla представила свою нову електровантажівку, а в Австралії побудувала найбільшу в світі літій-іонну батарею, яка на годину забезпечуватиме енергію в 30 000 домівок.

Ілон Маск: «Вона може перетворитися на робота, боротися з прибульцями і зробити бісовий латте»

Маск також став інвестором компанії SolarCity, яка виготовляє сонячні батареї та будує електрозаправні станції для Tesla. Серед багатьох інших компаній, в які Маск інвестував гроші, є Mahalo.com, Stripe, Vicarious, DeepMind Technologies (які він продав Google), NeuroVigil.

Підприємець також інвестував і в неприбуткову організацію OpenAI, яка працює над дослідженням безпечного використання штучного інтелекту. Сам Маск неодноразово попереджав, що вважає розвиток штучного інтелекту найбільшою загрозою людства у ХХІ столітті.

Hyperloop One: подорож зі швидкістю 804 кілометрів на годину

У 2013 році Маск оголосив ідею створити проект Hyperloop – залізничну систему, яка дозволить людям подорожувати у капсулі через тунель зі швидкістю 804 кілометрів на годину. З самого початку Маск пропонував проект як можливість безпечно та енергоефективно подорожувати між двома містами в США (Сан-Франциско та Лос Анджелес), але у 2016 році компанія опублікувала список 10 маршрутів в різних країнах, де може з’явитися така залізниця.

У 2014 заснували промисловий простір для розробки та тестування компонентів проекту, а вже у 2016 в Неваді почали конструкцію тестового «тунелю», перші фотографії якого з’явилися навесні цього року. В травні компанія заявила про перше успішне випробовування тунелю.

На офіційному сайті проекту зазначено, що наразі «компанія працює агресивно, щоб досягти мети мати три працюючі виробничі системи до 2021 року».

​Космічний інтернет

Навесні цього року SpaceX анонсував свої плани розмістити супутники для надання «альтернативного» надшвидкісного інтернету. У 2019 році Маск планує відправити в космос 4425 супутників, обіцяючи доступніші ціни за неймовірно швидкий інтернет для людей з усіх куточків Землі. Проект планують втілити в життя до 2024 року.

«Нудна компанія» Ілона Маска

У 2016 році Маск заснував The Boring Company, що в перекладі означає «Нудна компанія» – інфраструктурний проект, що має на меті побудувати тунелі, якими можна буде пересуватися в містах зі швидкістю до 200 кілометрів на годину.

​«Щоб вирішити проблему заторів, що розривають душу, дороги повинні стати 3D, що означає запровадження або ж літаючих автомобілів, або ж тунелів». На відміну від літаючих автівок, які можуть «впасти вам на голову, тунелі є дешевшим та безпечнішим варіантом. Будівництво таких тунелів дозволить запровадження Hyperloop One. На думку розробників, це також дозволить створення надшвидкого громадського транспорту.

Ілон Маск: «Фотографія тунелю The Boring Company, знята вчора в Лос-Анжелесі»

Менш ніж за годину в будь-яку країну

29 вересня 2017 року на 68-му щорічному засіданні Міжнародного конгресу астронавтики в Австралії Ілон Маск розповів про свої плани побудувати ракету, яка дозволить подорожувати будь-яку точку планети менш ніж за годину.

Запуск космічного апарату «Big Falcon Rocket (BFR)», також відомої як Big F***ing Rocket («Достобіса велика ракета»), за словами Маска, має відбутися вже до 2022 року, а до 2024 року вона має здійснити чотири польоти на Марс. Для реалізації проекту Маск має хоче поєднати можливості з інших своїх технологічних проектів.

Одна така ракета, за словами Маска, може вмістити до 100 людей, і як тільки її побудують – її використовуватимуть для перевезення людей на Землі. У своєму Twitter Ілон Маск пояснив: «Переліт до більшості місць на Землі в межах 30 хвилин та будь-куди в межах 60. Вартість місця повинна бути приблизно такою ж, як і тариф економного квитка на літак. Забув згадати про це!».

Поєднання мозку людини із комп’ютером

Минулого року Ілон Маск також заснував компанію Neuralink, яка має на меті поєднати мозок людини із комп’ютером, «створивши пристрій мікронного розміру, який буде введений в мозок хірургічним шляхом». Але основним завданням компанії стане «виведення на ринок продукту, який допомагає при деяких важких пошкодженнях мозку через інсульт та ракові ураження», повідомляє видання Business Insider.

В інтерв’ю для The Rolling Stones Маск сказав, що любов – це те, що робить його дійсно щасливим. «Якщо я не закоханий, якщо не з довгостроковим компаньйоном, то я не можу бути щасливим». Він розповів, що ще в дитинстві сказав собі, що ніколи не хоче бути самотнім.

Від першої жінки Маск має п’ятеро дітей: близнюків та трійнят.

Ідеї Маска часто критикують, називаючи їх неправдоподібними та фантастичними. Наприклад, Роберт Зубрин, президент і засновник неприбуткової організації за переселення людей на Марс «Mars Society», зазначив виданню The Guardian, що Маск надто «багато обіцяє», але часто навіть не встигає із дедлайнами своїх проектів, хоча при цьому вміє приймати критику та підлаштовувати цілі, щоб зробити їх більш досяжними.

Тим не менше, якщо Ілон Маск все ж зможе виконати всі свої обіцянки, він змінить курс історії назавжди.