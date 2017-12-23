Компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 і заодно розбурхала соціальні мережі. Захоплююче видовище зняли користувачі соціальних мереж з Каліфорнії. Ракета-носій Falcon 9 успішно стартувала з військово-повітряної бази Ванденберг на південному сході Каліфорнії. Вона вивела на низьку навколоземну орбіту десять супутників IridiumSM NEXT. Це четверта партія апаратів, які повинні замінити застаріле обладнання глобальної телекомунікаційної мережі Iridium. Модернізацію цієї групи супутників в SpaceX називають найбільшим «технічним апґрейдом» в історії.