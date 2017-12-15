SpaceX уперше запустила ракету й капсулу, які раніше вже літали до космосу

Американська компанія SpaceX уперше запустила ракету-носій і космічний корабель, які раніше вже літали до космосу.

Запуск здійснювався з мису Канаверал в американському штаті Флорида. Капсула Dragon має доправити вантаж на Міжнародну космічну станцію. Безпілотна ракета Falcon 9 вже повернулася на Землю.

​Раніше Falcon літала до космосу у червні, а Dragon, яка може доставити майже 2 300 кілограмів вантажу, – у 2015 році.

Голова SpaceX Ілон Маск намагається знизити витрати на запуск космічних апаратів, повторно використовуючи найдорожчі частини ракети.