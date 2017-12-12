SpaceX відклала перший повторний запуск одночасно ракети та космічного корабля

Американська компанія SpaceX відклала щонайменше до 13 грудня перший повторний запуск одночасно ракети й космічного корабля, які раніше вже використовувалися.
Ракета-носій Falcon 9 та капсула Dragon мають доправити вантаж на Міжнародну космічну станцію.
Falcon літав до космосу у червні, а Dragon, який може доставити майже 2 300 кілограмів вантажу, – у 2015 році.
Згідно з повідомлення прес-служби SpaceX, рішення про перенесення польоту ухвалили, щоб можна було зробити додаткову перевірку систем.
Голова SpaceX Ілон Маск намагається знизити витрати на запуск космічних апаратів, повторно використовуючи найдорожчі частини ракети.
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