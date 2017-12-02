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02 Грудень 2017, Київ 12:51
Новини | Події

SpaceX анонсує перший запуск ракети Falcon Heavy в січні 2018 року

Запуск ракети Falcon 9, архівне фото

У компанії SpaceX анонсують перший запуск ракети важкого класу Falcon Heavy в січні 2018 року на мисі Канаверал. Про це повідомив глава SpaceX Ілон Маск у своєму twitter.

За його словами, ракета відправиться на орбіту планети Марс.

Маск вважає, що ця подія «так чи інакше буде захоплюючою».

Falcon Heavy створюється на базі Falcon 9 – багаторазової ракети-носія. Передбачається, що завантаження корисним вантажем становитиме до 64 тонн. Перші випробування ракети відбулися на початку травня на полігоні SpaceX в штаті Техас. Запуск ракети неодноразово відкладався.

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