SpaceX анонсує перший запуск ракети Falcon Heavy в січні 2018 року

У компанії SpaceX анонсують перший запуск ракети важкого класу Falcon Heavy в січні 2018 року на мисі Канаверал. Про це повідомив глава SpaceX Ілон Маск у своєму twitter.

За його словами, ракета відправиться на орбіту планети Марс.

Маск вважає, що ця подія «так чи інакше буде захоплюючою».

Falcon Heavy створюється на базі Falcon 9 – багаторазової ракети-носія. Передбачається, що завантаження корисним вантажем становитиме до 64 тонн. Перші випробування ракети відбулися на початку травня на полігоні SpaceX в штаті Техас. Запуск ракети неодноразово відкладався.