В Австралії відкрили найбільшу у світі літій-іонну батарею, побудовану компанією Ілона Маска

Австралійська влада 1 грудня офіційно відкрила «найбільшу літій-іонну батарею у світі» ємністю 129 МВт/год. Вона має на меті знизити навантаження на електромережу під час піків споживання.

У твітері засновник американської компанії Tesla Inc. Ілон Маск побився об заклад, що побудує електростанцію за 100 днів – інакше проект мав стати безплатним.

Компанія виконала все вчасно: сто днів почали відраховувати з моменту підписання контракту 29 вересня. На той час вона вже розпочала будівництво.

Систему зі встановленою потужністю 100 МВт побудували біля міста Джеймстаун на півдні Австралії на основі промислових батарей Tesla Powerpack. Батарея акумуляторів здатна забезпечувати 30 тисяч будинків енергією протягом години.

Роботи фактично завершилися вже наприкінці листопада, а кілька днів тому батарею почали використовувати, хоча офіційна церемонія відбулася тільки 1 грудня.

Остаточна вартість проекту не розкривається, раніше його оцінювали у 50 мільйонів доларів.

Критики проекту називають його «голлівудським рішенням» для країни, яка, як і раніше, використовує вугілля приблизно для 2/3 своїх електрогенерувальних потужностей.

Штат Південна Австралія потерпає від перебоїв з електропостачанням відтоді, як у вересні 2016 найсильніший за 50 років ураган пошкодив інфраструктуру і залишив без електроенергії близько 1,7 мільйонів осіб. У цьому штаті 40 відсотків електроенергії виробляють вітряні електростанції.

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