Маск показав концепт безпілотного електробуса

Американський бізнесмен Ілон Маск представив концепт нового безпілотного електробуса для підземних тунелів. Уривок відеопрезентації засновник компанії Tesla розмістив у мережі Twitter.

Електробус розробляє інша компанія Маска, The Boring Company. Нова розробка, за словами Маска, призначена для пішоходів і велосипедистів. У певних випадках електробус також зможе перевозити автомобілі.

Новий транспортний засіб зможе розвивати швидкість до 240 кілометрів на годину. Маск зазначив, що для електробусів побудують близько тисячі майданчиків із ліфтами. Розмір майданчика буде близький до розміру паркувального місця.

У 2016 році Маск заявив про плани побудувати систему тунелів під Лос-Анджелесом. У 2018 році влада цього американського міста дозволили побудувати тестовий тунель довжиною понад три кілометри.