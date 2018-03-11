Маск оприлюднив ролик про запуск Falcon Heavy

Керівник компанії SpaceX Ілон Маск оприлюднив ролик про успішний запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy.

У ролику, змонтованому під пісню Дейвіда Бові «Життя на Марсі», показані підготовка і запуск Falcon Heavy, а також приземлення двох розгінних блоків.

«Чому Falcon Heavy & Starman(манекен в скафандрі –ред.)? Життя не може бути просто вирішенням однієї сумної проблеми за іншою. Мають бути речі, які надихають вас, що змушують вас радіти зранку і бути частиною людства. Ось чому ми це зробили. Ми зробили для вас», – написав Маск у twitter.

6 лютого відбувся запуск Falcon Heavy до геліоцентричної орбіти навколо Сонця. Всередині ракети розташувався власний автомобіль Ілона Маска Tesla Roadster червоного кольору. За кермо машини посадили манекен у скафандрі SpaceX.

Falcon Heavy створювалася на базі ракети-носія Falcon 9 і являє собою три розгінних блоки, об'єднані в одну ракету-носій. Кожен сегмент (центральний і два прискорювачі з боків) оснащений дев’ятьма двигунами. Ракета, за розрахунками, здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 63 тонн вантажу.

Перші випробування Falcon Heavy пройшли в травні минулого року. Тоді центральну частину ракети успішно випробували на вогнестійкість.