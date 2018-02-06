У США відбувся запуск ракети Falcon Heavy з автомобілем Tesla всередині

Перший запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy до геліоцентричної орбіті навколо Сонця відбувся 6 лютого у Флориді.

Запуск Falcon Heavy пройшов з космодрому космічного центру імені Кеннеді, всередині ракети розташувався власний автомобіль Ілона Маска Tesla Roadster червоного кольору. За кермо машини посадили манекен у скафандрі SpaceX.

Раніше Маск виклав відеоролик, в якому змодельовано перший запуск Falcon Heavy: старт, відділення та повернення на мис Канаверал бічних ступенів, скидання головного обтічника і виведення на орбіту корисного навантаження.

Falcon Heavy створювалася на базі ракети-носія Falcon 9 і являє собою три розгінних блоки, об'єднані в одну ракету-носій. Кожен сегмент (центральний і два прискорювачі з боків) оснащений дев’ятьма двигунами. Ракета, за розрахунками, здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 63 тонн вантажу.

Запис трансляції запуску Falcon Heavy

Перші випробування Falcon Heavy пройшли в травні минулого року. Тоді центральну частину ракети успішно випробували на вогнестійкість.