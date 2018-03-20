Місія на Марс: як Путін вирішив конкурувати з Ілоном Маском та НАСА

Засновник приватної американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск – не єдиний, хто займається плануванням місій на Марс. Якщо вірити словам російського президента Володимира Путіна – Росія запустить свою місію на «червону планету», таким чином ставши конкурентом і НАСА, і амбітних планів Маска. Тим не менш, в успіх такої місії вірять не всі.

За словами російського президента, Росія планує запустити місію на Марс, перед тим реалізувавши програму дослідження Місяця. «Ми зараз будемо здійснювати безпілотні, а потім і пілотовані запуски – для дослідження далекого космосу, і місячна програма, потім дослідження Марса. Перше – це зовсім скоро – в 2019 році, потім ми збираємося запустити в бік Марса місію», – сказав Путін у документальному фільмі Андрія Кондрашова про російського президента.

Він також додав, що нове дослідження Місяця тим часом буде відрізнятися від того, що було в Радянському Союзі. «Наші фахівці постараються зробити висадки на полюси, тому що є підстави вважати, що там може бути вода. Там є чим займатися, звідти можуть бути розпочаті дослідження інших планет, далекого космосу», – заявив Путін.

Путін не уточнював, коли саме відбудеться місія на Марс. Із його слів ціла низка російських засобів інформації зробила висновок, що вже в 2019-му. Російське видання «Газета.ру» пише, що це очевидна помилка, що Путін вочевидь мав на увазі другий етап російсько-європейської місії «Екзомарс» і що старт російської десантнтої платформи з європейським марсоходом може відбутися наприкінці липня – в першій половині серпня 2020 року, коли буде відкрите «вікно» для старту на Марс.

Та якщо Росія планує і пілотований політ на Марс і якщо припустити, що така місія пройде успішно, за строками вона навіть конкуруватиме із планами Маска та схожими місіями НАСА – Національної аерокосмічної адміністрації США, мовиться на сайті Futurism.

Якщо можна судити зі статистики, Росію навряд чи можна вважати сильним конкурентом

В рамках місії «Марс-2020» НАСА планує вивчати червону планету для пошуку ознак мікробного життя у минулому через два роки. Ілон Маск тим часом минулого тижня заявив, що планує почати тестувати свою ракету BFR, яка колись зможе доставляти людей на Марс, трохи раніше, ніж планувалося, – вже на початку 2019 року. Та ця ракета лише у 2022 році зможе доставляти вантажі, а людей – до 2024 року, мовиться у виданні The Telegraph.

Заяви Путіна, які оприлюднили напередодні президентських виборів у Росії, одразу привернули увагу західних ЗМІ. Та не всі впевнені в успіху планів, представлених російським президентом.

Futurism: «Якщо він досягне успіху, вони потраплять туди раніше за НАСА та Ілона Маска»

«Якщо можна судити зі статистики, Росію навряд чи можна вважати сильним конкурентом у перегонах «хто першим залишить сліди на «червоній планеті». У 2011 році російська станція «Фобос-Ґрунт» вирушила на Марс, але замість цього потрапила на орбіту Землі та врешті-решт впала у Тихий океан. І це лише остання з міжзоряних невдач, що тривають десятиліттями», – пише Futurism.

Автор також наголошує, що Путін не уточнив, навіщо саме він хоче відіслати росіян на Марс. Але він припускає, що російський президент хоче принести славу своїй батьківщині та заявити про міжнародне панування.

Слова російського президента викликали багато думок й щодо космічної гонки. Та якщо порівнювати, наприклад, із США, останні наразі випереджають Росію в гонці за Марс, мовиться у статті в The Telegraph.