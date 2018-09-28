Комісія з цінних паперів США подала в суд на Ілона Маска через твіти про продаж Tesla

Спеціальна Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов проти бізнесмена і засновника Tesla Inc. Ілона Маска через повідомлення у Twitter, в яких він допустив перетворення компанії з публічної в приватну при вартості її акцій в 420 доларів за штуку.

Як повідомляє Bloomberg, відомство вимагає грошову компенсацію – точна сума не була названа – і відсторонення Маска від керування публічною компанією.

Заява Маска було необґрунтованою і ввела в оману інвесторів, заявила співголова виконавчого відділу відомства Стефані Авакан під час прес-конференції. Акціонери і комісія вважають, що твіти Маска порушують кілька законів США, і звинувачують бізнесмена в шахрайстві.

Маск заявив, що позов комісії «необґрунтований» і «жахливо засмутив» його.

«Я завжди ухвалював рішення, спираючись на правду, транспарентність і інвесторів. Вірність – головна цінність у моєму житті, і всі факти підтвердять, що я ніколи від неї не відступав», – йдеться в заяві бізнесмена.

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На початку серпня Маск опублікував твіт про те, що він розглядає можливість про продаж компанії приватним інвесторам за ціною 420 доларів за акцію. На тлі заяв вартість акцій Tesla Inc. зросла приблизно на 11% – до 380 доларів за акцію.

Через кілька днів інвестори подали на засновника компанії в суд, бо продаж, на їхню думку, може порушувала б американське законодавство про цінні папери і захист прав інвесторів.

Згідно з американськими законами, подібні повідомлення голів публічних компаній про продаж повинні бути достовірними, заздалегідь узгоджені з інвесторами і повинні бути офіційно розглянуті регулюючими і наглядовими органами. Цього Маск не зробив.