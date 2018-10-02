МЗС України розпочинає кампанію «Kyiv Not Kiev»

Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

«Кожного дня протягом кампанії на сторінках МЗС України у Facebook та Twitter з’являтимуться пости, які містять випадки некоректного вживання назви Київ як Kiev провідними іноземними ЗМІ такими як The New York Times, BBC, Reuters та інші», – зазначили в МЗС.

В дипустанові закликають українців приєднатися до кампанії.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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