Маск запустив перший швидкісний тунель біля Лос-Анджелеса

Підприємець-мільярдер Ілон Маск відкрив перший тестовий тунель компанії The Boring Company.

Проект має на меті покласти край заторам на дорогах. Всередині тунелів електричні «ковзани» пересуватимуть автомобілі з точки «А» в точку «Б» на швидкості понад 200 кілометрів на годину.

Сегмент тунелю, довжиною 1,83 кілометра, проходить під вулицями містечка, прилеглого до Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США), Готорна, де розташовані штаб-квартира компаній маска Boring Company і SpaceX.

Попри обіцянки Маска, відкриття тунелю не супроводжувалося безкоштовними поїздками.

Максимальна швидкість у тунелі складатиме 250 кілометрів на годину. Будівництвом займалася компанія The Boring Company, яку Маск заснував 2016 року.

Читайте також: Ілон Маск: ідеї мільярдера, який мріє змінити світ

У березні цього року бізнесмен Ілон Маск представив концепт нового безпілотного електробуса для підземних тунелів.

Новий транспортний засіб зможе розвивати швидкість до 240 кілометрів на годину. Маск зазначив, що для електробусів побудують близько тисячі майданчиків із ліфтами.

У 2016 році Маск заявив про плани побудувати систему тунелів під Лос-Анджелесом. У 2018 році влада цього американського міста дозволили побудувати тестовий тунель довжиною понад три кілометри.