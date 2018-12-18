Ілон Маск запускає перший тестовий тунель The Boring Company

18 грудня має відкритися перший тестовий тунель компанії The Boring Company, заснованої відомим підприємцем Ілоном Маском. Проект має на меті покласти край заторам на дорогах. Всередині тунелів електричні «ковзани» пересуватимуть автомобілі з точки «А» в точку «Б» на швидкості понад 200 кілометрів на годину. Маск таким чином у майбутньому хоче революціонізувати транспортну систему в світі.

Для американського мільярдера та підприємця Ілона Маска відкриття надшвидкісного тунелю під вулицями житлових кварталів каліфорнійського міста Готорн – це перший крок на шляху подолання заторів на дорогах, нелюбов до яких свого часу, власне, і стала поштовхом для заснування The Boring Company.

Трафік просто зводить мене з розуму. Я збираюся побудувати бурову машину і просто почати копати

«Трафік просто зводить мене з розуму. Я збираюся побудувати бурову машину і просто почати копати», – написав він у своєму Twitter в грудні 2016 року.

Мета Маска – представити світові нову футуристичну транзитну систему. Перевозити ці тунелі в перспективі мають як електроавтобуси, так і окремі пасажирські капсули.

Тунель бере свій початок неподалік одного з об’єктів SpaceX – іншої, аерокосмічної компанії Маска.

Спочатку відкриття тунелю планувалося на 10 грудня, але компанія повідомила про перенесення дати на кілька днів. 15 грудня Маск опублікував фотографію зсередини тунелю, розташованого на глибині 12 метрів під землею.

Або летючі машини, або тунелі

«Початковий тестовий тунель, розташований у місті Готорн, штаті Каліфорнія, використовується для дослідження та розробки систем тунелювання та громадського транспорту», – пояснюється на офіційному сайті The Boring Company.

Щоб вирішити проблему дорожніх заторів, які руйнують наші душі, дороги повинні стати 3D, що передбачає або ж летючі автомобілі, або ж тунелі

«Щоб вирішити проблему дорожніх заторів, які руйнують наші душі, дороги повинні стати 3D, що передбачає або ж летючі автомобілі, або ж тунелі. На відміну від летючих машин, тунелі є стійкими до погодних умов, їх не видно, і вони не падають на вашу голову. Велика мережа тунелів, на глибині багатьох рівнів, вирішить затори в будь-якому місті незалежно від того, наскільки вона зросла (можна просто додавати рівні)», – пояснює компанія.

Побачити, як працює система тунелю, можна тут:

Машини спускають в тунель за допомогою спеціальних ліфтів. Для встановлення ліфту у тестовому проекті компанія викупила цілу будівлю, «щоб практикувати підняття машин з тунелю на поверхню». Іншу частину компанія орендує для співробітників SpaceX, йдеться в статті The Atlantic.

У The Boring Company пояснюють, що мета цього кроку полягала в тому, «щоб продемонструвати, що ліфт може бути побудований на дуже невеликих відстанях та в межах нинішніх будинків, незалежно від того, чи є вони житловими будинками, адміністративними або взагалі автостоянками. Забігаючи наперед, можна уявити, як в підвалі кожної адміністративної будівлі є такий ліфт, що дозволяє надзвичайно зручне пересування».

Hyperloop

Тунель, до речі, також має сприяти життєздатності проекту Hyperloop – метод переміщення на дальні відстані зі швидкістю близько 1000 км на годину, йдеться у виданні The Daily Mail.

Hyperloop – це проект транспортної системи, яка складається зі сталевих труб, всередині яких рухається потяг – герметична капсула на аеродинамічній подушці.

Hyperloop Transportation Technologies Inc. 3 серпня представила в Іспанії першу пасажирську капсулу, повідомила прес-служба компанії. Довжина капсули Quintero One складає 32 метри, вага – 5 тонн. Вона виготовлена з композитного матеріалу.

Використовувати Quintero One планують на одному з перших комерційних шляхів у Каліфорнії.

Раніше Ілон Маск вже заявляв про те, що компанія дозволить людям безкоштовно протестувати тунель після його відкриття. Проект повністю фінансувала компанія Маска, а прибутки згодом отримуватиме завдяки купівлі квитків та доходів з реклами, мовиться в статті The Daily Mail. Кажуть, ціна на використання запланованої системи публічного транспорту, заснованого таким самим чином, буде плюс-мінус такою самою, як і на звичайний публічний транспорт.

Критика

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що компанія Ілона Маска не запитала пересічних людей про будівництво швидкісних підземних тунелів для пересування під їхніми будинками. І багато з мешканців міста Готорн й гадки не мали про те, що під їхніми вулицями відбувається те, що багато хто називає транспортною революцією.

Хоча й Маск досить відомий у світі своїми новаторськими ідеями, бідному прошарку робочого району Готорна про його плани відомо небагато.

«Деякі дізналися про тунель лише в середині 2018 року, а не тоді, коли копання почалося в 2017 році. Та й причиною стало придбання старого будинку в районі за майже 500 тисяч доларів готівкою», – йдеться в The Atlantic.

Компанія у 2018 році надсилала деяким мешканцям листи з повідомленням про будівництво тунелю, щоправда, коли він вже був майже завершений. Якщо б мова йшла про якийсь заможний район, такого б не сталося – багаті американці мають більше часу і грошей на протистояння подібним діям, зауважує автор. Жителі ж міста Готорн не вірили у те, що їхнє слово когось взагалі цікавить. Тож розширення подальших проектів Маска може бути не таким легким, переконаний автор статті.