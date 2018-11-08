Tesla обрала нову голову правління. Що накоїв Ілон Маск?

Багато для кого назва компанії з виробництва електромобілів Tesla асоціюється із головою її ради директорів Ілоном Маском, щоправда, тепер вже колишнім. Останнім часом Маск опинився у центрі кількох скандалів, а один з них коштував йому посади. Тепер компанію очолить жінка. Хто вона, чому все це сталося, і що тепер робитиме сам Маск?

Раду директорів компанії Tesla відтепер очолюватиме 55-річна Робін Денголм – колишня фінансова директорка австралійської телекомунікаційної компанії Telstra.

– колишня фінансова директорка австралійської телекомунікаційної компанії Telstra. В правлінні Tesla вона працювала незалежним членом ради директорів, починаючи з 2014 року, повідомляє компанія.

Ілон Маск, тим часом, «стане ресурсом для Робін і надасть їй будь-яку підтримку, якої вимагає її робота», – йдеться у заяві.

«Робін має великий досвід роботи в технологічній і автомобільній промисловості, і вона протягом останніх чотирьох років зробила значний внесок як член правління Tesla, допомагаючи нам стати прибутковою компанією. Я з нетерпінням очікую ще більш тісної співпраці з Робін, оскільки ми продовжуємо пришвидшувати прибуття стабільної енергетики», – прокоментував Маск.

«Я вірю в цю компанію, я вірю в її місію, і я з нетерпінням чекаю, щоб допомогти Ілону і команді Tesla досягти стабільних прибутків та забезпечити довгострокову акціонерну вартість», – заявила Робін.

Чому так сталося?

Все почалося з того, що Маск в соцмережах написав про плани перетворити компанію з публічної в приватну при вартості її акцій в 420 доларів.

Багато хто поставився до цього, як до жарту. Та «акції компанії виросли після його коментарів, але через декілька тижнів Маск відмовився від плану, звинувативши відповідь акціонерів», – зауважує «Бі-бі-сі».

29 вересня Комісія з цінних паперів і бірж США побачила у цій заяві ознаки шахрайства. Співголова виконавчого відділу комісії Стефані Авакан заявила, що слова Маска ввели в оману інвесторів.

заявила, що слова Маска ввели в оману інвесторів. Штраф, який він отримав, склав 20 мільйонів доларів. Таку ж суму мала сплатити і компанія Tesla. Як частина угоди, також Маск змушений був покинути свою посаду на три роки.

Позов Маск назвав «необґрунтованим». За умовами угоди, він не зобов'язаний погоджуватись із обвинуваченнями комісії або оскаржувати їх.

Інші скандали з Маском

Тепер вже колишній голова правління Tesla також став причиною низки інших скандалів.

Наприклад, британський дайвер подав на нього до суду через те, що Маск назвав його у своєму Twitter «педофілом» у суперечці щодо того, як врятувати дітей, які застрягли у печері у Тайланді.

Ще один привід для суперечок навколо особи Маска – те, що він вирішив покурити канабіс в прямому ефірі радіо шоу.

Наслідки для Tesla

Щоправда, на прибуток самої компанії ці скандали не вплинули. Компанія заробила 312 мільйонів доларів у третій чверті з прибутками у 6,8 мільярдів. А Tesla Model 3 стала п’ятою пасажирською машиною в США, мовиться у статті The Guardian.

А що буде з Маском?

Маск – все ще найбільший інвестор компанії, зауважує The Guardian.

Він зберігає за собою місце в правлінні, проте зобов’язався не претендувати на посаду голови правління та не погоджуватися на такі пропозиції протягом трьох років.

Підприємець також відповідатиме за стратегічні рішення, однак буде підзвітним правлінню.

З іншого боку, хоча Маск і лишиться директором компанії, Tesla погодилася призначити двох незалежних членів правління, запровадити новий незалежний комітет директорів та встановити додатковий контроль над комунікаціями Маска, заявляють в Комісії з цінних паперів.

Це може означати, що Маск більше не зможе без погодження з правлінням робити гучні заяви щодо своєї компанії.

Дуже зайнятий Маск

Окрім залучення у роботу компанії Tesla, Маск є частиною великої кількості компаній та проектів, тому він навряд чи матиме менше роботи.

Наприклад, він працює на SpaceX, яку заснував ще у 2002 році. Компанія займається розробкою та запуском надсучасних ракет та космічних апаратів. SpaceX продовжує втілювати принцип повторного використання ракет: перший ступінь Falcon 9, який запускає Telcom-4, в травні доставив на орбіту супутник уряду Бангладеш Bangabandhu Satellite-1.

Наприклад, у 2016 році Маск заявив про плани побудувати систему тунелів під Лос-Анджелесом. У 2018 році влада міста дозволили побудувати тестовий тунель довжиною понад три кілометри.

У березні Маск представив концепт нового безпілотного електробуса для підземних тунелів. Він зможе розвивати швидкість до 240 кілометрів на годину. Маск зазначив, що для електробусів побудують близько тисячі майданчиків із ліфтами.

У 2016 році Ілон Маск став одним зі співзасновників компанії Neuralink, яка має на меті поєднати мозок людини із комп’ютером, створивши пристрій мікронного розміру, який буде введений в мозок хірургічним шляхом.

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