Що робити, коли Ілон Маск риє тунель під вашим будинком?

Ілон Маск дуже не любить затори на дорогах. І він точно не єдиний, хто так думає. Тож одна з його компаній The Boring Company вирішила побудувати систему «тестових» швидкісних тунелів під Лос-Анджелесом, щоб почати вирішувати цю проблему. Всередині електричні «ковзани» будуть пересувати автомобілі на великій швидкості. Проте, як повідомляють ЗМІ, місцевих мешканців ніхто не сповістив про те, що під їхніми домівками відбувається транспортна революція.

Вікі Варрен – мешканка «робочого» району міста Готорн, що на південному заході округу Лос-Анджелес в штаті Каліфорнія, США. Вона вже звикла до шуму: з одного боку від орендованої нею квартири постійно злітають та сідають літаки, з іншого боку – чути шум від автостради. Сховатися складно і у власних чотирьох стінах – там їй заважають терміти, блохи та щури, які заполонили її гараж.

Тож, коли вона дізналася про будівництво надшвидкісного тунелю ще й під землею її будівлі – вона не сильно здивувалася, розповідає видання The Atlantic.

Варрен живе на 120-й вулиці, де компанія підприємця-винахідника Ілона Маска The Boring Company риє на глибині 12 метрів тестовий тунель. Його мета – представити світові нову футуристичну транзитну систему. Готовий тунель буде вже 10 грудня 2018 року. Він починатиметься неподалік штаб-квартири SpaceX (іншої, аерокосмічної компанії Маска) і закінчуватиметься за кілька кварталів від квартири Варрен, мовиться у статті.

«Початковий тестовий тунель, розташований у місті Готорн, штаті Каліфорнія, використовується для дослідження та розробки систем тунелювання та громадського транспорту», – пояснюється на офіційному сайті The Boring Company.

Сюрприз: під вашим домом тунель Маска

Для багатьох Маск – новатор, і його ідеї обожнюють. Проте бідному прошарку населення, представниками якого є Варрен та її сусіди, до мільярдера немає ніякої справи, йдеться в The Atlantic.

Вони навіть не знали про те, що під їхніми домівками відбувається революція транспортної системи. Їм просто ніхто не сказав, розповідають люди.

«Я розмовляв з десятками людей, які живуть уздовж маршруту тунелю, і більшість з них сказали, що не спостерігали жодного зайвого шуму чи заторів», – йдеться у статті.

Сама компанія на сайті пояснює: «Коли ви будуєте тунель нижче певної глибини… процес його прокладання практично неможливо виявити».

Але проблема в тому, що нікого з мешканців не попереджали про те, що приватна компанія буде копати тунель під їхньою вулицею. «Деякі дізналися про тунель лише в середині 2018 року, а не тоді, коли копання почалося в 2017 році. Та й причиною стало придбання старого будинку в районі за майже 500 тисяч доларів готівкою – компанія планує встановити у гаражі цього будинку ліфт, щоб практикувати підняття машин з тунелю на поверхню. Іншу частину компанія орендує для співробітників SpaceX», – розповідає автор статті Алана Самуелс.

Вигляд тунелю зсередини:

The Boring Company пояснюють, що мета цього кроку полягала в тому, «щоб продемонструвати, що ліфт може бути побудований на дуже невеликих відстанях та в межах вже існуючих будинків, незалежно від того, чи є вони житловими будинками, адміністративними або взагалі автостоянками. Забігаючи наперед, можна уявити, як в підвалі кожної адміністративної будівлі є такий ліфт, що дозволяє надзвичайно зручне пересування».

Компанія у 2018 надсилала деяким мешканцям листи з повідомленням про будівництво тунелю, щоправда, коли він вже був майже завершений. Якщо б мова йшла про якийсь заможний район, такого б не сталося – багаті американці мають більше часу і грошей на протистояння подібним діям, зауважує автор. Мешканці ж міста Готорн не вірили у те, що їхнє слово когось взагалі цікавить. Тож розширення подальших проектів Маска може бути не таким легким, вважає Самуелс.

Оглядач видання Futurism, посилаючись на дані The Outline, зауважує, що Лос Анджелес надав дозвіл на прокладання тунелів, спираючись на власні дослідження The Boring Company щодо безпечності цих дій для навколишнього середовища.

Крім того, округ схвалював ці тунелі частинами, розбивши сам процес схвалення: «Кожен тунельний сегмент став індивідуальним, менш масштабним проектом, який підпадає під захист законів про навколишнє середовище», – мовиться у статті.

Сама компанія Маска на сайті стверджує: кількість викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище від цих тунелів дорівнює нулю.

Та насправді конкретно цей тунель навряд чи принесе користь саме мешканцям людям Готорна, тому що навіть попри обіцянки з’єднати його з системами громадського транспорту, перш за все, він має на меті переміщувати автівки, а мешканці «робочих» районів їх можуть просто не мати, йдеться у Futurism.

Останнім часом Маск опинився у центрі кількох скандалів, а один з них коштував йому посади у компанії Tesla. Все почалося з того, що Маск в соцмережах написав про плани перетворити компанію з публічної в приватну при вартості її акцій в 420 доларів. Акції компанії виросли, а Комісія з цінних паперів і бірж США побачила у цій заяві Маска ознаки шахрайства.

Штраф, який він мав сплатити, склав 20 мільйонів доларів. Таку ж суму мала сплатити і компанія Tesla. Як частина угоди, Маск змушений був полишити свою посаду на три роки. Позов Маск назвав «необґрунтованим». За умовами угоди, він не зобов'язаний погоджуватись із обвинуваченнями комісії або оскаржувати їх.