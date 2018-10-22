Ілон Маск назвав дату відкриття швидкісного тунелю під Лос-Анджелесом

Американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом відкриється 10 грудня.

«Перший тунель майже готовий. Відкриється 10 грудня», – написав він у Twitter.

Маск зазначив, що на наступний день після відкриття поїздки будуть безкоштовними.

Максимальна швидкість в цьому тунелі буде 250 кілометрів на годину.

Будівництвом тунелю займається компанія The Boring Company, яку Маск заснував 2016 року.

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У березні цього року бізнесмен Ілон Маск представив концепт нового безпілотного електробуса для підземних тунелів.

Новий транспортний засіб зможе розвивати швидкість до 240 кілометрів на годину. Маск зазначив, що для електробусів побудують близько тисячі майданчиків із ліфтами.

У 2016 році Маск заявив про плани побудувати систему тунелів під Лос-Анджелесом. У 2018 році влада цього американського міста дозволили побудувати тестовий тунель довжиною понад три кілометри.