SpaceX запустила новий GPS-супутник військово-повітряних сил США

Компанія SpaceX успішно запустила GPS-супутник військово-повітряних сил Сполучених Штатів. Ракета-носій Falcon 9 вийшла на орбіту з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида 23 грудня.

Запуск був запланований на 17 грудня, однак його відклали через технічні проблеми і погодні умови.

За словами міністра військово-повітряних сил США Гезер Вілсон, супутник нового покоління, який запустила SpaceX, втричі більш точний і у вісім разів стійкіший до перешкод, ніж попередні версії.

Очікується, що він стане першим з 32 супутників покоління GPS III, які мають замінити старіші апарати на орбіті. Чимало функцій нової системи не працюватимуть повноцінно до 2022 року.

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Система GPS-супутників залучається для роботи цивільних технологій, але її також використовують військові для навігації і наведення ракет і «розумних» бомб.

Проблеми з перешкодами в роботі супутників виникли під час останніх військових навчань НАТО, коли деякі учасники повідомили про проблеми з наведенням через GPS. Тоді Норвегія і Фінляндія звинуватили в блокуванні сигналу Росію.

SpaceX – приватна компанія, яка належить підприємцю Ілону Маску. У 2016 році вона отримала контракт на запуск супутника для військово-повітряних сил.