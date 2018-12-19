Маск запустив перший швидкісний тунель біля Лос-Анджелеса – фоторепортаж

Підприємець-мільярдер Ілон Маск відкрив перший тестовий тунель компанії The Boring Company.

Проект має на меті покласти край заторам на дорогах. Всередині тунелів електричні «ковзани» пересуватимуть автомобілі з точки «А» в точку «Б» на швидкості понад 200 кілометрів на годину.

Сегмент тунелю, довжиною 1,83 кілометра, проходить під вулицями містечка, прилеглого до Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США), Готорна, де розташовані штаб-квартира компаній маска Boring Company і SpaceX.



Максимальна швидкість у тунелі складатиме 250 кілометрів на годину. Будівництвом займалася компанія The Boring Company, яку Маск заснував 2016 року.