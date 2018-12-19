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19 Грудень 2018, Київ 18:23
Фотогалереї

Маск запустив перший швидкісний тунель біля Лос-Анджелеса – фоторепортаж

Підприємець-мільярдер Ілон Маск відкрив перший тестовий тунель компанії The Boring Company.

Проект має на меті покласти край заторам на дорогах. Всередині тунелів електричні «ковзани» пересуватимуть автомобілі з точки «А» в точку «Б» на швидкості понад 200 кілометрів на годину.

Сегмент тунелю, довжиною 1,83 кілометра, проходить під вулицями містечка, прилеглого до Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США), Готорна, де розташовані штаб-квартира компаній маска Boring Company і SpaceX.

Максимальна швидкість у тунелі складатиме 250 кілометрів на годину. Будівництвом займалася компанія The Boring Company, яку Маск заснував 2016 року.

Підприємець-мільярдер Ілон Маск відкрив перший тестовий тунель компанії The Boring Company&nbsp;біля Лос-Анджелеса
1 Підприємець-мільярдер Ілон Маск відкрив перший тестовий тунель компанії The Boring Company біля Лос-Анджелеса
Всередині тунелів електричні &laquo;ковзани&raquo; пересуватимуть автомобілі з точки &laquo;А&raquo; в точку &laquo;Б&raquo;
2 Всередині тунелів електричні «ковзани» пересуватимуть автомобілі з точки «А» в точку «Б»
Підприємець-мільярдер Ілон Маск на відкритті першого тестового тунелю компанії The Boring Company&nbsp;
3 Підприємець-мільярдер Ілон Маск на відкритті першого тестового тунелю компанії The Boring Company 
Проект має на меті покласти край заторам на дорогах
4 Проект має на меті покласти край заторам на дорогах
Підприємець-мільярдер Ілон Маск на відкритті першого тестового тунелю компанії The Boring Company&nbsp;
5 Підприємець-мільярдер Ілон Маск на відкритті першого тестового тунелю компанії The Boring Company 
Максимальна швидкість у тунелі становитиме 250 кілометрів на годину
6 Максимальна швидкість у тунелі становитиме 250 кілометрів на годину
Будівництвом займалася компанія The Boring Company, яку Маск заснував 2016 року
7 Будівництвом займалася компанія The Boring Company, яку Маск заснував 2016 року
Сегмент тунелю, довжиною 1,83 кілометра, проходить під вулицями містечка, прилеглого до Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США),&nbsp;Готорна
8 Сегмент тунелю, довжиною 1,83 кілометра, проходить під вулицями містечка, прилеглого до Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США), Готорна

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