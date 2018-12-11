Корабель НАСА знайшов інгредієнти для води на астероїді Бенну

Корабель Національної адміністрації аеронавтики і космосу Сполучених Штатів (НАСА) знайшов інгредієнти для води на астероїді Бенну, свідчать дані, які зібрав апарат OSIRIS-REx.

Науковець Університету Аризони в США Данте Лауретта заявив 10 грудня, що дослідження знайшло сліди молекул гідрогену та оксигену на поверхні астероїда.

Місія OSIRIS-REx стартувала у 2016 році, її метою є повернення на Землю зразків із астероїда для подальших досліджень.

Ширина Бенну – близько 500 метрів. Його орбіта перетинається з орбітою Землі.

Тим часом міжзоряного простору вдруге в історії досягнув інший космічний корабель НАСА – Voyager 2. 10 грудня він вийшов за межі геліосфери – захисної оболонки з частинок і магнітних полів, утвореної Сонцем. Його зонд-близнюк Voyager 1 досягнув цієї межі у 2012, але Voyager 2 оснащений приладами, які передаватимуть перші у своєму роді дані про природу цього входу до міжзоряного простору, вважають вчені.

Voyager 2 був запущений у 1977 році, на 16 днів раніше, ніж Voyager 1. Обидва зонди подолали набагато більшу відстань, ніж планувалося спершу.