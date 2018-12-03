Космічний зонд США через понад два роки польоту прибув до мети – астероїда

Космічний зонд Національної аерокосмічної адміністрації США (НАСА) через більш ніж два роки польоту прибув до своєї мети – астероїда «Бенну» – з метою пізніше доставити його зразки на Землю.

За повідомленням НАСА, зонд із назвою OSIRIS-REx пройшов за кілька кілометрів від поверхні астероїда, подолавши перед цим відстань близько 2 мільярдів кілометрів із Землі.

Наступними днями автоматичний зонд завдовжки 3,5 метри має ще ближче наблизитися до 500-метрової скелі-астероїда, а 31 грудня вийти на орбіту навколо «Бенну». Досі жоден космічний апарат іще не виходив на орбіту такого малого космічного тіла.

Зонд має провести біля астероїда понад два роки, картографуючи його поверхню і вивчаючи її склад, а також «на льоту» взяти спеціальною механічною «рукою» невелику пробу поверхні, щоб 2023 року повернути її на Землю.

Як кажуть у НАСА, це дасть змогу вченим краще зрозуміти траєкторії руху потенційно небезпечних для Землі астероїдів.

Одне з головних завдань космічної місії – вивчити вплив сонячного випромінювання на орбіти астероїдів, які потенційно можуть зіткнутися з Землею.

За деякими обчисленнями, астероїд «Бенну» теоретично може зіткнутися з Землею в майбутньому, хоча ймовірність цього дуже мала – значно більша ймовірність, що він буде знищений, впавши на Сонце чи Венеру, або що його викине гравітаційними силами поза межі внутрішньої області Сонячної системи, тобто орбіти Марса.

Крім того, важливим завданням є отримання нової інформації про створення і еволюцію Сонячної системи, а також органічних сполук, що призвели до виникнення життя на Землі, на цьому астероїді, що належить до класу C – вуглецевих.

Апарат OSIRIS-REx був запущений із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида у вересні 2016 року.