Американський космічний апарат OSIRIS-REx приземлиться на астероїд, який загрожує Землі

Запущений у космос понад два роки тому космічний апарат OSIRIS-REx 3 грудня близько 19:00 за Києвом має приземлитися на астероїд Бенну. Це відбуватиметься в рамках першої місії США з транспортування зразків астероїдів до Землі.

Після посадки апарат величиною 3,5 метра має провести на космічному об’єкті два роки, рухаючись по поверхні астероїда.

Вчені сподіваються, що транспортування на Землю до 46 кілограмів зразків породи допоможе у вивченні минулого Сонячної системи. Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) також вважає, що місія дозволить краще зрозуміти шляхи пересування потенційно небезпечних астероїдів.

Астероїд Бенну має радiус близько 246 метрів. Це один з тих космічних об’єктів, для яких вірогідність зіткнення із Землею досить висока. У 2135 році він опиниться на відстані близько 300 тисяч кілометрів від Землі.