Норвегія заявила про заглушення Росією сигналів GPS під час навчань НАТО

Міністерство оборони Норвегії звинуватило Росію в причетності до збою системи GPS під час військових навчань НАТО. Як повідомляє агентство Associated Press, норвезьке міністерство закордонних справ вже зв’язалося з цього приводу з Росією.

Подібні звинуваченя на адресу Росії висловлювала і Фінляндія.

Москва відкидає звинувачення Норвегії. Член комітету Ради федерації з оборони Росії Франц Клінцевич заявив, що влаштовувати збій GPS Росії «просто було не потрібно», а заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Карасьов назвав звинувачення «черговою спробою демонізувати Росію».

Фінляндія та Норвегія брали участь у масштабних навчаннях альянсу, найбільших за десятки років, які завершилися 7 листопада.