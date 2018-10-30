НАТО сподівається, що Росія під час навчань Trident Juncture не чинитиме провокацій – Столтенберґ

НАТО уважно стежитиме за анонсованими Росією випробуваннями ракет поблизу Норвегії, сподівається, що провокацій не буде, й запевняє, що ці російські військово-морські маневри не змінять планів військових навчань Trident Juncture-18, повідомив голова Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ.

«Росія діятиме у міжнародних водах, і вона нас інформувала про це нормальним способом. Я сподіваюся, що вона поводитиметься професійно, відповідально та безпечно. Їхні навчання не змінить планів наших навчань, але ми, безумовно, уважно стежитимемо за діями Росії», – повідомив Столтенберґ, відвідуючи Норвегію, де 25 жовтня розпочалися найбільші військові навчання НАТО з моменту завершення Холодної війни.

НАТО й уряд Норвегії раніше поінформували, що минулого тижня отримали від Росії повідомлення про те, що російські військово-морські сили планують провести свої ракетні випробування поблизу узбережжя Норвегії.

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Керівник Північноатлантичного союзу пояснив, що «випадки, коли різні нації проводять навчання неподалік одне від одного, трапляються доволі часто».

Навчання Росії мають проходити з 1 по 3 листопада, на захід від прибережних міст Крістіансунд, Молде та Олесунн.

У навчаннях Trident Juncture-18 беруть участь 65 кораблів, включно із американським авіаносцем, 250 літаків і вертольотів, 10 тисяч одиниць техніки і 50 тисяч особового складу з усіх країн альянсу. Серед учасників навчань – українські військові.

Маневри Trident Juncture-18 побудовані за сценарієм реагування на випадок нападу на одну з держав-союзниць, що відповідає статті 5-ій угоди НАТО (щодо колективної оборони – ред.).

Мета навчань – перевірити, чи готовий військовий союз відповісти на нові види загроз, в тому числі «техніки гібридної війни і пропаганди».

Плановані маневри викликали критику з боку Росії, яка 2014 року анексувала український Крим і підтримує бойовиків на сході України, але звинувачує НАТО у провокативній поведінці біля її кордонів і сама проводить масштабні військові навчання.

«Театр» спланованих бойових дій розміщений на чималій відстані від російських кордонів. Але на «російський фактор» цих маневрів вказує й те, що там залучені всі 29 країн-союзниць, включно із партнерами НАТО – Фінляндією та Швецією – двома державами, що перебувають на передньому плані загрози з боку Росії.

Навчання триватимуть на території Норвегії й поблизу її берегів до 7 листопада.