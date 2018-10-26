Військові України беруть участь у найбільших навчаннях НАТО з часів Холодної війни (огляд преси)

НАТО розпочав найбільші з часів Холодної війни військові навчання, інформує газета «Україна молода». Мета навчань – перевірити, чи готовий військовий союз відповісти на нові види загроз, у тому числі «техніки гібридної війни і пропаганди». «Театр» спланованих бойових дій запланований на чималій відстані від російських кордонів. Але на «російський фактор» цих маневрів вказує й те, що там залучені всі 29 країн-союзниць, включно з партнерами НАТО – Фінляндією та Швецією –двома державами, що перебувають на передньому плані загрози з боку Росії. У навчаннях беруть участь і українські військові. Стаття називається «Із «Тризубцем» проти двоголового орла».

Росія запроваджує нові санкції проти України. 22 жовтня Володимир Путін підписав відповідний указ. Уряд має визначити переліки фізичних та юридичних осіб, яких торкнуться обмеження. І вирішити, якими саме вони будуть. Експерт «Газета по-українськи» політолог Петро Олещук вважає, що російське керівництво сподівається, що після виборів до влади в Україні прийдуть поступливіші політики. Ставить українську еліту перед вибором – або подальші санкції й втрата капіталу, або зміна політики. Єдине, чим може Київ відповісти, – розширити свої санкційні списки, переконаний політолог. Україна все одно переорієнтовується на інші ринки. Вести бізнес у Росії давно небезпечно.

Хто винен у черговому підвищенні цін на газ і хто більше набрався боргів – останніми днями це стало черговою темою для суперечок, насамперед між таборами Петра Порошенка та Юлії Тимошенко. «Газета по-українськи» нагадує – в 2008 році тодішній прем'єр України Юлія Тимошенко підписала меморандум з МВФ, в якому уряд обіцяв Фонду в тому числі й підвищення тарифів. «Ми зрівняємо ціну вітчизняного та імпортного газу до кінця 2011 року. Поступове впровадження цього процесу розпочнеться 1 грудня 2008-го», – цитує газета Тимошенко. МВФ уже через кілька днів після підписання цього меморандуму відвантажив Україні перший транш $4,5 мільярда. Однак, як наголошує видання, Тимошенко не була б собою, якби виконувала обіцяне. Із 1 грудня 2008 року ціни на газ справді зросли. Але сталося це після рішення Ради нацбезпеки та оборони, введеного в дію указом президента Віктора Ющенка. При цьому сама Тимошенко на засіданні РНБО голосувала проти підвищення тарифів. Тобто – готувала й підписувала меморандум із чіткими зобов’язаннями, водночас відмовлялась їх виконувати, перекладаючи непопулярні рішення на інших. До слова, зростання тарифів на газ Тимошенко пообіцяла й у наступному меморандумі з МВФ, підписаному в квітні 2009 року, нагадує видання. Утім, газетярі вважають, що чинна влада – не набагато краща: намагається перекласти відповідальність за непопулярні рішення, які є результатом уже їхніх зобов’язань. Підписи і Порошенка, і Гройсмана стоять під останнім меморандумом із фондом від березня 2017 року – він також містить обіцянку лібералізації цін на газ. Газета наголошує, що невміння говорити чесно із суспільством є хронічною хворобою для можновладців.