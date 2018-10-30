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30 Жовтень 2018, Київ 20:08
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Україна йде до НАТО: відповідь Росії

Україна йде до НАТО: відповідь Росії
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У разі можливого вступу України і Грузії до НАТО, Росія побудує оборонний пояс поблизу Сочі. Про це попередив представник МЗС Росії Андрій Келін. Тим часом НАТО проводить у Норвегії, яка межує з Росією, найбільші з моменту завершення Холодної війни військові навчання. Про НАТО, Україну і Росію у програмі «Ваша Свобода» говорили голова правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко, російський політолог Дмитро Орєшкін та редактор журналу «Петро і Мазепа» Віктор Трегубов.

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