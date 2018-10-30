Безпекова ситуація нині більш непередбачувана, ніж у часи Холодної війни – Столтенберґ

Нинішні найбільші військові навчання НАТО Trident Juncture-18 мають на меті попередити потенційного агресора у готовності оборонятися, але це не навчання епохи Холодної війни. Про це, пояснюючи сутність нинішніх військових маневрів, заявив голова Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ.

Між тим, що відбувається нині та часами Холодної війни є велика різниця, каже голова НАТО.

«Тоді було два військові блоки – «Варшавський договір» і НАТО. Було сотні тисяч військ, готових до дій, вздовж східних та західних кордонів Європи. На континенті було десятки тисяч ядерних озброєнь. Нині ми маємо дуже відмінну ситуацію», – пояснив Столтенберґ.

Водночас, сьогоднішня ситуація значно непередбачуваніша, каже він.

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«Нині складно спрогнозувати, що може трапитися, і ми маємо менше домовленостей щодо того, якими, власне, є правила гри. Нині також є виклик більшого використання гібридних тактик, кібератак, втручань у чужі політичні процеси та, звичайно, ризик терористичних атак. Тож, безпекова ситуація нині дуже відмінна від часів Холодної війни, і НАТО мусить адаптуватися, аби на це реагувати», – пояснив голова Північноатлантичного альясну.

25 жовтня у Норвегії розпочалися найбільші військові навчання НАТО з моменту завершення Холодної війни.

У навчаннях Trident Juncture-18 беруть участь 65 кораблів, включно із американським авіаносцем, 250 літаків і вертольотів, 10 тисяч одиниць техніки і 50 тисяч особового складу з усіх країн альянсу. Серед учасників навчань – українські військові.

Маневри Trident Juncture-18 побудовані за сценарієм реагування на випадок нападу на одну з держав-союзниць, що відповідає статті 5-ій угоди НАТО (щодо колективної оборони – ред.).

Мета навчань – перевірити, чи готовий військовий союз відповісти на нові види загроз, в тому числі «техніки гібридної війни і пропаганди».