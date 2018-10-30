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30 Жовтень 2018, Київ 07:05
Новини | Міжнародні

Російський міністр попередив Європу про «серйозні наслідки» виходу США з ядерної угоди

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу попередив, що плани Вашингтона відмовитися від угоди щодо ракет середнього і меншого радіусу дії матимуть «серйозні наслідки» для Європи. 29 жовтня Шойгу сказав у Москві своєму грецькому колезі, що Євросоюз та НАТО мають зважити наслідки виходу США з договору, укладеного в 1987 році колишнім президентом США Рональдом Рейганом та останнім лідером СРСР Михайлом Горбачовим.

«Нам здається, що не всі в Європі розуміють, що це рішення матиме і серйозні наслідки для Європи, говорячи точніше, насамперед для Європи», – сказав Шойгу.

Ця заява російського чиновника пролунала після того, як минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі постачання США ракет середньої і меншої дальності (РСМД) в Європу Москва буде змушена відповісти дзеркально. За словами Путіна, розміщуючи в себе американські ракети, європейські країни можуть поставити себе під загрозу удару у відповідь.

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Президент США Дональд Трамп, оголосивши про свій намір вийти з договору 1987 року, вказав на ймовірні російські порушення цієї угоди і висловив побоювання, що Китай, який не є учасником домовленостей, може розробляти балістичні та крилаті ракети середнього і меншого радіусу дії.

Росія заперечує порушення договору і стверджує натомість, що деякі аспекти американської системи протиракетної оборони в Європі порушують угоду.

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