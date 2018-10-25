Путін: Європа опиниться під загрозою удару після виходу США з ракетного договору

У разі постачання США ракет середньої і меншої дальності (РСМД) в Європу Росія буде змушена відповісти дзеркально, заявляє президент Росії Володимир Путін. За його словами, розміщуючи в себе американські ракети, європейські країни можуть поставити себе під загрозу удару у відповідь.

Про це російський президент сказав під час прес-конференції за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте 24 жовтня.

«Не розумію, чи потрібно доводити Європу до стану такого високого ступеня небезпеки. Не бачу для цього жодних підстав. Це не наш вибір, ми до цього не прагнемо. А відповідаючи на питання, чи зможемо ми відповісти: зможемо, і це буде дуже швидко й ефективно», – заявив Путін.

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Президент Росії заявив, що США не надали доказів невиконання Москвою умов ракетного договору і самі порушили угоду, розмістивши системи протиракетної оборони в Румунії.

Про намір США вийти з Договору про РСМД раніше заявив президент країни Дональд Трамп. Вашингтон стверджує, що Москва в порушення домовленості створила ракету середньої дальності «Новатор 9М729», здатну завдати блискавичного удару по країнах НАТО.

Кремль заявив, що відмовлятися від старої угоди без початку переговорів про нову дуже небезпечно.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з дальністю дії від 500 до 5,5 тисяч кілометрів.