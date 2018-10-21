Трамп заявив про намір вийти з договору про ядерне озброєння з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив про намір вивести США з договору про про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

«На жаль, Росія не виконала угоду, і ми збираємося розірвати її», – сказав Трамп під час візиту до штату Невада 20 жовтня.

Він зазначив, що якщо Росія і Китай не припинять розробку нового ядерного озброєння, США також будуть розвивати свій ядерний арсенал.

Видання The Guardian зазначає, що рішення Трампа підтримав міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон. Він звинуватив Москву в тому, що вона зробила з договору «посміховисько».

Угоду про ліквідацію ракет середньої і малої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Згідно з нею, сторони зобов'язуються не виробляти балістичні та крилаті ядерні ракети наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також не проводити їхні випробування і не застосовувати.