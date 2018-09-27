Трамп: на денуклеаризацію Північної Кореї можуть піти роки

Президент США Дональд Трамп, який раніше цього року вимагав від Північної Кореї швидко позбутися ядерної зброї, тепер заявляє, що на досягнення цього через переговори можуть піти роки.

«Думаю, що ми зможемо досягти чогось дуже важливого, але ми не граємо на час. Не має значення, якщо на це піде два роки, три роки чи п’ять місяців», – сказав Трамп 26 вересня на прес-конференції в Нью-Йорку.

Державний секретар США Майк Помпео планує наступного місяця свій черговий візит до Пхеньяна, де займатиметься підготовкою другого саміту між Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Нещодавно Помпео заявив, що переговори США з Північною Кореєю про ядерне роззброєння завершаться до січня 2021 року.

12 червня Трамп і Кім провели історичну зустріч у Сінгапурі. За її результатами лідери США і Північної Кореї Дональд Трамп і Кім Чен Ин підписали спільну угоду, в якій зазначається, що Пхеньян буде працювати в напрямку повної денуклеаризації Корейського півострова.