КНДР: довіра до США є умовою ядерного роззброєння

Північна Корея розпочне ядерне роззброєння лише після того, як зможе «довіряти» Сполученим Штатам і переконається, що вони не загрожують її національній безпеці. З такою заявою виступив 29 вересня на сесії Генеральної асамблеї ООН міністр закордонних справ КНДР Лі Йон Хо.

За словами керівника зовнішньополітичного відомства Північної Кореї, санкції, накладені на Пхеньян з ініціативи США, не сприяють довірі.

Водночас Лі Йон Хо назвав «проривом» домовленості, яких досягли лідери США і КНДР на переговорах у Сінгапурі, і підтвердив, що Пхеньян готовий відмовитися від ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп називає зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином успішною, проте Сполучені Штати наполягають, що запроваджені проти КНДР санкції мають залишатися чинними, поки Північна Корея не доведе своє прагнення до відмови від ядерної зброї.