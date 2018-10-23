Болтон: США не шантажують Росію заявами про можливий вихід із ракетної угоди

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон відкинув звинувачення Росії в тому, що Сполучені Штати погрожують вийти з договору 1987 року про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу дії, щоб шантажувати Москву.
Болтон сказав про це 22 жовтня ввечері після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
За словами радника Дональда Трампа, США ще не ухвалили остаточного рішення щодо розгортання ракет в Європі в разі розірвання договору.
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що 22 жовтня Лавров і Болтон обговорили «перспективу взаємодії країн, в тому числі в інтересах врегулювання регіональних конфліктів, ефективної боротьби з тероризмом і підтримання стратегічної стабільності».
Раніше Лавров і речник Кремля Дмитро Пєсков заявили, що вихід США з угоди зробить світ «більш небезпечним» і може змусити Москву вжити заходів для відновлення балансу сил.
Президент США Дональд Трамп 22 жовтня знову заявив, що Вашингтон має намір денонсувати договір 1987 року про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу дії через порушення його російською стороною. Трамп наголосив, що США готові збільшити свій ядерний арсенал.
Нова заява Трампа виголошена напередодні запланованої на 23 жовтня зустрічі його радника з питань національної безпеки Джона Болтона з президентом Росії Володимиром Путіним. Очікується, що Джон Болтон оголосить Володимиру Путіну про рішення Дональда Трампа про відмову США від договору 1987 року.
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Договір, підписаний Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з радіусом дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів. Однак, як заявляє Вашингтон, Москва на порушення домовленостей створила ракету середньої дальності «Новатор 9М729», здатну завдати блискавичного удару по країнах НАТО.
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