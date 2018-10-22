Відмова США від Договору про крилаті ракети «відкриє Росії шлях до великого озброєння» – експерти

Адміністрація президента Дональда Трампа заявила, що США мають намір вийти з договору, підписаного ще в 1987 році між Сполученими Шатами і тодішнім СРСР, про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Цей крок, на думку численних аналітиків та експертів, зробить світ значно небезпечнішим, адже припиниться чинність угоди, учасники якої обіцяли не виробляти, не випробовувати і не розгортати наземних балістичних і крилатих ракет

Якщо в аналітичних колах Росії не надто поспішають коментувати заяви Дональда Трампа про намір розірвати угоду щодо балістичних і крилатих ракет, то деякі кремлівські ЗМІ, цитуючи «неназвані дипломатичні джерела у Брюсселі, пишуть про те, що вони мають «передвиборчий контекст».

Мовляв, «за декілька днів до виборів Конгресу Трамп хоче показати своєму електоратові, що може ухвалювати рішення, які здатні розхвилювати президента Росії».

На іншому прокремлівському сайті «Аргументы недели» цитують анонімного «високопоставленого дипломатично-військового чиновника», який стверджує, що заява Трампа є прикладом хитрощів, з метою «взяти верх» у переговорах із Росією з ядерних питань.

«Бізнес-президент просто підвищує ставки перед переговорами, як він це завжди робить, – заявило джерело. – Тепер почнеться банальний обмін поступками, як з нашого боку, так і з боку американців».

Томас Грем, колишній спеціаліст з питань Росії у часи Джорджа Буша при Раді національної безпеки, заявив щоденній газеті «Комерсант», що ознаки щодо розриву угоди можуть означати лише те, що президент Трамп нарешті почув радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона, який віддавна виступав проти будь-яких договорів з Росією щодо контролю над озброєннями.

«Тільки час покаже, чи це рішення є остаточним, – каже він. – В адміністрації США є високопоставлені особи, які підтримують цей договір, і які б хотіли продовжувати працювати з Росією для врегулювання суперечливих питань».

Російське порушення?

Починаючи з 2014 року Сполучені Штати казали, що Росія порушила Договір про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), оскільки розробляє крилаті ракети середнього радіуса дії, попередньо відомі під назвою 9M729. Про те, що Москва розпочала розробки та розгортання нового виду зброї адміністрація Трампа заявила ще минулого року.

Росія заперечує твердження про те, що вона порушує цей договір, натомість стверджуючи що порушенням є саме деякі елементи американської протиповітряної системи в Європі.

Колишній посол США в Україні, аналітик Brookings Institution Стівен Пайфер застерігає Сполучені Штати від поспішних дій, оскільки, на його думку, це може призвести до того, що саме Америку звинуватять у припиненні дії Договору, замість того, щоб звертати увагу на російські порушення.

Окрім того, вихід США із Договору дасть можливість Росії без усяких обмежень розміщувати балістичні ракети 9M729, а США наразі не мають ракет, які можна швидко розмістити у відповідь для стримування Росії.

Стівен Пайфер застерігає: розрив угоди Сполученими Штатами може ще більше посилити руйнацію їхніх стосунків із європейськими партнерами. Як аргумент, дипломат наводить той факт, що досі жодна з країн Європи не висловлювала відкритого занепокоєння новими російськими ракетами 9М729.

Натомість, каже Пайфер, розумнішою відповіддю на дії Росії була б скоординована американсько-європейська стратегія тиску на Москву, зокрема, під час прямих консультацій. Водночас, Вашингтон міг би вдатися до кроків, що не суперечать Договору, зокрема, розмістивши в Європі додаткову кількість бомбардувальників, що б надіслало Росії серйозний сигнал.

«Шкода, але ДРСМД, вочевидь, проживає свої останні дні, – пише Пайфер. – Але адміністрація Трампа разом із союзниками по НАТО повинна зробити ще одне зусилля, аби змусити Москву виконувати свої зобов’язання. І якщо цього зробити не вдасться, то Вашингтон мав би підготувати презентацію, яка виграє неминучу боротьбу щодо того, хто «вбив» цей Договір».

Показуючи світові ймовірні порушення Росії, вочевидь, це вимагатиме від Сполучених Штатів розсекречення деяких важливих розвідувальних даних, додає Пайфер.

Зі свого боку, Стефан Сестанович, колишній головний директор Ради з питань національної безпеки США в часи президентства Рональда Рейгана, у виданні The American Interest пише, що цілком погоджується зі Стівеном Пайфером, адже підтримка Договору важлива, оскільки вона «стримує можливості Росії в законних рамках».

«Так, Москва, ймовірно, продовжуватиме поступову руйнацію меж Договору про ракети середньої і малої дальності, але єдиний спосіб, який відкриває шлях для великого озброєння, – це відмова від самого Договору, що вона робити не наважується», – пише аналітик.

Китайський ґамбіт

Стефан Сестанович зауважує, що американські військові планувальники висловлюють занепокоєння тим, що Договір обмежує дії підписантів, тобто, США і Росії, але не поширюється на Китай, залишаючи йому можливість вільно розробляти ракети, які ним заборонені.

«Наступними роками, військова конкуренція між США і Китаєм, безумовно, буде першим пріоритетом Пентагону. Але ідея того, що ця необхідність рішуче знецінює Договір, є як мінімум, передчасною», – пише він.

Аналітик додає, що в недалекому майбутньому Сполучені Штати та їхні союзники вдаватимуться до стримування Китаю комбінацією повітряних та морських ракетоносіїв.

«Неможливо уявити, що з часом ми і наші союзники зійдемося на думці, що наземні ракети середньої і малої дальності – ті, що заборонені Договором – можуть суттєво посилити стримування Китаю, – пише він. – Але це не короткострокова перспектива. Насправді, практично кожна країна-союзниця Америки в регіоні відкидає цю ідею».

На жаль, Росія не виконала угоду, і ми збираємося розірвати її

Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація має намір вивести Сполучені Штати з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), підписаного у 1987 році тогочасним генеральним секретарем КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

«На жаль, Росія не виконала угоду, і ми збираємося розірвати її», – сказав Трамп під час візиту до штату Невада 20 жовтня.

Він зазначив, що якщо Росія і Китай не припинять розробку нового ядерного озброєння, США також будуть розвивати свій ядерний арсенал.

Видання The Guardian зазначає, що рішення Трампа підтримав міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон. Він звинуватив Москву в тому, що вона зробила з договору «посміховисько».

Над матеріалом працювали Robert Coalso і Віталій Єреміца