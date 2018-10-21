США хочуть вийти з договору про ядерну зброю. Як реагує Росія і чого чекати світу

Чому США хочуть вийти із Договору про ракети середньої і малої дальності? Як реагують на це в Росії? Як аналітики оцінюють загрози для Європи та світу? Чим США зможуть протидіяти Росії?

Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація має намір вивести Сполучені Штати з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), підписаного у 1987 році тогочасним генеральним секретарем КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

«На жаль, Росія не виконала угоду, і ми збираємося розірвати її», – сказав президент США під час візиту до штату Невада 20 жовтня.

Якщо Росія і Китай не припинять розробку нового ядерного озброєння, то США також будуть розвивати свій ядерний арсенал, зазначив Трамп.

Підставою для таких заяв стало створення Росією нових наземних ракет 9M729, що стали загрозою для Європи і пострадянських країн, які обрали прозахідний шлях розвитку.

«Після років заперечень, Росія нещодавно визнала наявність нової ракетної системи під назвою 9M729 і не надала переконливих відповідей стосовно цієї ракети. Всі союзники вважають, що, найімовірніше, Росія порушує угоду», – наголосив ще на початку жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У понеділок 21 жовтня, цю проблему має обговорювати у Москві радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон.

Його візит був запланований заздалегідь, і як очікують, Болтон матиме зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним, секретарем Радбезу Російської Федерації Миколою Патрушевим. Спочатку ж у понеділок Болтон зустрінеться із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Окрім Росії, Джон Болтон також ще планує відвідати Азербайджан, Вірменію і Грузію.

Саме Джон Болтон, як пише The Guardian, посилаючись на свої джерела, є одним з тих, хто активно просуває ідею припинення дії Договору і наполягає на необхідності посилення ядерного потенціалу США у відповідь на дії Росії.

Однак, не всі в адміністрації Дональда Трампа поділяють цю думку, остаточного рішення ще немає, а на понеділок призначено зустріч із обговорення цього питання, зазначає видання.

Міністр оборони Британії Гевін Вільямсон уже висловився на підтримку рішення президента США Дональда Трампа про вихід із договору про ракети середньої і меншої дальності з Росією.

«Ми рішуче підтримуємо США в тому, щоб наполегливо донести чіткий сигнал: Росії варто поважати зобов'язання за договором, який вона підписала», – сказав британський міністр.

На думку Вільямсона, російська сторона порушила договір і перетворила його на «насмішку», повідомляє Financial Times.

Яка реакція Росії?

У Росії уже заявили, що від Джона Болтона «очікують пояснень, а також, що «російська сторона має намір вказати Вашингтону на помилковість їхньої політики» у Сирії.

Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков. «Розраховуємо отримати від нього (Джона Болтона – ред.) виразні

Росії нічого не залишиться, окрім як вживати відповідних заходів, зокрема, військово-технічного характеру

пояснення про характер американських намірів і подальших кроків», – сказав Рябков.

І наголосив, що якщо США і далі проводитиме таку політику, то Росія може вдатися до заходів «військово-технічного характеру».

«Якщо американці будуть і далі діяти незграбно і грубо, як ми це бачимо на безлічі прикладів, якщо вони будуть і далі в односторонньому порядку виходити з угод, з різного роду домовленостей і механізмів, а приклади множаться – від СВПД щодо Ірану до Всесвітнього поштового союзу, – то тоді нам нічого не залишиться, окрім як вживати відповідних заходів, зокрема військово-технічного характеру», – сказав заступник міністра закордонних справ Росії.

Що саме мається на увазі, Рябков не пояснив, але зауважив, що «реакція вимагає вивчення конкретних планів Вашингтона».

Російська сторона вважає, що рішення Трампа продиктоване прагненням Вашингтона до створення однополярного світу і нанесе «удару» глобальній безпеці.

«У разі виходу буде завдано другого потужного удару по всій системі стратегічної стабільності у світі. Першим ударом був вихід США з Договору про ПРО у 2001-му. І знову ініціатор розірвання договору – США», – написав голова комітету Ради Федерації РФ з інформаційної політики Олексій Пушков на своїй сторінці у Twitter.

Раніше президент Росії Володимир Путін пообіцяв, що усі, хто захоче атакувати Росію «здохнуть, не встигнувши розкаятися», а росіяни «як мученики потраплять у рай».

Не ці слова вже піснею відреагував Андрій Макаревич.

А один із підписантів Договору про ракети сердньої і меншої дальності Михайло Горбачов, натомість, уже назвав намір США вийти з угоди у відповідь на дії Росії помилковим. І закликав «усіх, хто хоче жити у світі без ядерної зброї, встати на захист цього Договору».

Що кажуть аналітики?

Договір ефективно працював кілька десятиліть, аж до 2014 року, відколи Росія розпочала відкрито порушувати міжнародні угоди. Його підписання дозволило понизити міжнародне напруження і тоді сприймалося як реальний крок до роззброєння і зменшення загрози ядерної війни.

У свій час адміністрація президента США Барака Обами, попри нарощування військової потужності Китаєм в Тихоокеанському регіоні, який не є підписантом договору і без обмежень може розробляти ядерні ракети середньої дальності, все ж вирішила не виходити із ДРСМД. Європейські країни, зокрема Німеччина наполягали, що це призведе до нової гонки озброєнь.

Однак, в реальності це тільки надало можливість Росії безперешкодно озброюватися, у той час, коли США цього не робили, зазначає частина аналітиків.

«Договір оцінювався як видатне досягнення президента Рейгана, коли її було ратифіковано 30 років тому. Однак, сьогодні Росія відкрито обманює, а Китай накопичує ракети, тому що він не обмежений цим договором взагалі», – наголосив сенатор-республіканець Том Коттон, якого називають одним серед можливих наступних міністрів оборони США.

Якщо адміністрація Трампа таки вирішить вивести США із угоди, то, ймовірно, крилаті ракети «Томагавк» перероблять для запуску зі суші і виготовлять для них ядерні боєголовки, пишуть оглядачі The New York Times.

Посилаючись на американських посадовців, видання повідомляє, що Пентагон вже розробляє ядерну зброю для того, щоб протистояти зброї розміщеній Китаєм. Однак, ця програма потребуватиме років.

«Провал угоди, ймовірно, відкриє гонку озброєнь у Європі та скрізь. Це стане сигналом для нової фази конкуренції між країнами у розробці та розміщенні зброї», – заявив Ганс Крістенсен, директор проекту Ядерної інформації Федерації американських науковців.

А колишній посол США до України, аналітик Brookings Institution Стівен Пайфер застерігає Сполучені Штати від поспішних дій, оскільки на його думку, це може призвести до того, що саме Америку звинуватять у припиненні дії Договору, замість того, щоб звертати увагу на російські порушення.

Окрім того, вихід США із Договору дасть можливість Росії без усяких обмежень розміщувати балістичні ракети 9M729, а США наразі не мають ракет, які можна швидко розмістити у відповідь для стримування Росії.

Стівен Пайфер закликає координуватися із європейськими союзниками, ретельно відстежувати та фіксувати порушення Росією пунктів Договору про ракети середньої і малої дальності, щоб розробити «інтегровану стратегію» стримування та протидії політики Росії.