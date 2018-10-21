У МЗС Росії вважають «небезпечним кроком» намір США вийти із договору про ядерне озброєння

Вихід США з договору про про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був би «дуже небезпечним кроком». Про це російським ЗМІ 21 жовтня заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

За його словами, таке рішення «не зустріне розуміння в міжнародному співтоваристві, а викличе серйозне засудження з боку всіх його членів».

Рябков вважає, що такими заявами США шантажує Росію, щоб змусити іти на поступки.

20 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про намір вивести США з договору про про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. «На жаль, Росія не виконала угоду, і ми збираємося розірвати її», – сказав Трамп.

Угоду про ліквідацію ракет середньої і малої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Згідно х нею, сторони зобов'язуються не виробляти балістичні та крилаті ядерні ракети наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також не проводити їхні випробування і не застосовувати.