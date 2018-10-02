Люди довіряють Путіну більше, ніж Трампу – глобальне опитування

Імідж Сполучених Штатів у світі в цілому погіршився за рік, упродовж якого американський президент Дональд Трамп атакував союзників і хвалив ворогів, свідчить оприлюднене 1 жовтня глобальне опитування, проведене дослідницьким центром П’ю (Pew Research Center). Згідно з опитуванням, учасниками якого стали понад 26 тисяч людей у 25 країнах, більше, ніж Трампу, вони симпатизують не лише лідерам Німеччини та Франції, а й російському президенту Володимиру Путіну та голові Китаю Сі Цзіньпіну.

Як з’ясували дослідники, лише 27% опитаних вважають, що Трампу вчиняє правильно у світових справах. Щодо президента Росії Путіна таку думку висловили 30%, а щодо китайського лідера Сі – 34%.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель має довіру 52% респондентів, президент Франції Емманюель Макрон – 46%.

За неповних два роки від часу вступу на посаду в січні 2017 року Трамп вивів Сполучені Штати з кількох міжнародних угод, таких як Паризький договір щодо клімату чи ядерна угода з Іраном, встановив чи намагався встановити тісніші відносини з авторитарними лідерами, такими, як Путін чи північнокорейський Кім Чен Ин, жорстко критикував сусідні Канаду та Мексику, європейського лідера Німеччину та інших союзників по НАТО.

У червні, після саміту Групи семи в Канаді, Трамп відмовився підписати спільну заяву з союзниками США, зневаживши цим господаря зустрічі, канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, якого назвав «дуже нечесним і слабким».

Минулого тижня, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН, Трамп стверджував, що досяг більше за два роки в Білому домі, ніж майже будь-яка інша адміністрація США в історії, чим викликав сміх аудиторії.

Попри негативний імідж Трампа, США як країна отримала позитивні оцінки, при цьому 50% опитаних заявили про схвальне ставлення до США, а 43% – про негативне.

Опитування проводилося з травня по серпень 2018 року, в кожній із країн-учасниць дослідження було проведено інтерв'ю з понад 900 людьми.