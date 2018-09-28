Прем’єр Ізраїлю: Іран має «секретний ядерний склад» біля Тегерана

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляє про наявність в Ірану «секретного ядерного складу» біля Тегерана. Він сказав про це 27 вересня під час виступу на сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

За словами Нетаньягу, на таємному складі зберігають близько 300 кілограмів радіоактивних матеріалів і обладнання. Прем’єр Ізраїлю закликав міжнародних спостерігачів провести інспекцію. Він зазначив, що країни Європи повинні підтримати США в антиіранських санкціях.

Представники Ірану відкинули звинувачення, назвавши їх «фальшивими і позбавленими сенсу».

Напередодні, виступаючи в ООН, президент США Дональд Трамп попередив, що Вашингтон введе проти Ірану нові санкції в листопаді. Сполучені Штати й Ізраїль впевнені, що укладена раніше багатостороння ядерна угода була використана Тегераном для того, щоб зібрати ресурси для створення атомної бомби.

У травні Вашингтон вийшов з угоди й оголосив про запровадження нових обмежень щодо Ірану, а також зажадав від союзників припинити купувати в Ірану нафту під загрозою санкцій.

Виступаючи на сесії Генасамблеї 26 вересня, Трамп укотре попередив про «суворі наслідки» для країн, які зважаться порушити американські санкції проти Ірану. Раніше повідомлялося, що Європейський союз збирається створити спеціальний фінансовий інститут для розрахунків з Іраном в обхід американських санкцій.

Представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Росії й Китаю підтвердили, що Тегеран виконує умови ядерної угоди.