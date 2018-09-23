Санкції США призведуть до падіння режиму в Ірані – юрист Трампа

Особистий юрист президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що санкції США проти Тегерана завдають Іранові таких економічних труднощів, які врешті призведуть до падіння іранської влади.

«Не знаю, коли ми їх скинемо… Може, через кілька днів, місяців, через кілька років. Але це станеться», – заявив він 22 вересня, виступаючи у Нью-Йорку на зібранні опозиційної до влади в Тегерані групи «Організація спільнот американців іранського походження».

«Народ Ірану, очевидно, вже досить натерпівся… Санкції працюють. Валюта (Ірану) сходить на ніщо… Це умови, що приведуть до успішної революції», – додав він.

У Державному департаменті США з цього приводу наголосили, що Джуліані виступав тільки від власного імені, а не як представник президента чи його адміністрації.

Адміністрація США вже не раз заявляла, що домагається не «зміни режиму» в Ірані, а лише «зміни поведінки» цього режиму.

Трамп звинувачує Іран у тому, що той підтримує діяльність бойовиків у регіоні і далі намагається здобути ядерну зброю; Тегеран відкидає ці звинувачення. У травні президент США вивів свою країну з багатосторонньої угоди з Іраном 2015 року, за якою Тегеран обмежив свою ядерну програму так, щоб не мати змоги створити ядерну зброю, в обмін на зняття санкцій; у серпні, відповідно до цього рішення, США почали повертати свої санкції проти Ірану. Інші учасники угоди, серед них і Іран, різко розкритикували рішення США і заявили, що будуть далі дотримуватися її.

Тим часом після погроз, а потім рішення США вийти з угоди і повернути свої санкції в Ірані поглиблюється занепад економіки, що почався ще внаслідок попередніх санкцій; грошова одиниця країни, ріал, продовжує різке зниження. Це призвело попередніми місяцями до масових вуличних демонстрацій в Ірані.