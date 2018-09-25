Трамп під час Генасамблеї ООН: ми просимо всіх ізолювати режим Ірану

США закликають світове співтовариство «ізолювати» Іран, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Ми просимо всі нації ізолювати режим Ірану, поки продовжуватиметься його агресія. Ми просимо всі країни підтримати народ Ірану в його боротьбі за їхню релігійну спільну долю», – сказав Трамп.

Він додав, що Сполучені Штати почали кампанію економічного тиску проти Ірану, «щоб відмовити іранському режиму в тих засобах, які необхідні для просування їхнього ганебного порядку денного». Президент зазначив, що 5 листопада будуть запроваджені додаткові санкції проти Ірану.

«Минулого місяця ми почали реалізовувати ті жорсткі ядерні санкції, які були зняті після укладення [«ядерної»] угоди 2015 року. 5 листопада будуть запроваджені додаткові санкції, за ними будуть нові. Ми працюємо з країнами, які імпортують сиру нафту з Ірану, щоб вони значною мірою скоротили об’єми своїх закупівель. Ми не можемо дозволити основному спонсору тероризму у світі мати найнебезпечнішу зброю. Ми не можемо дозволити режиму, який погрожує смертю Америці, руйнуванням Ізраїлю мати засоби доставки ядерних боєголовок», – зазначив Трамп.

На його думку, іранські лідери «не поважають своїх сусідів і їхні кордони, вони не поважають права націй».

«Навпаки вони розкрадають ресурси націй для того, щоб збагачуватися і щоб поширювати безлад на Близькому Сході і за його межами. Іранський народ справедливо обурений через те, що його власні лідери розкрадають мільярди доларів із казни Ірану, захоплюю великі частини економіки», – підкреслив американський президент.

У травні Трамп оголосив про вихід із «ядерної угоди» з Іраном, підписаної у 2015 році.

Інші країни-підписанти угоди безуспішно закликали Вашингтон зберегти домовленості.

Офіційний Тегеран запевнив, що продовжить виконувати умови ядерної угоди попри санкції. Водночас голова МЗС країни звинуватив Сполучені Штати в намаганнях повалити владу в Ірані.

У серпні набули чинності санкції США, які стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.

Наступний етап санкцій набуде чинності в листопаді цього року і вдарить по іранському банківському сектору та нафтовій індустрії, від якої залежить економічне зростання Ірану.