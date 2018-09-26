Президент Ірану: США ведуть «економічну війну» проти Тегерана

Президент Ірану Хасан Роугані, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, звинуватив США в агресивній поведінці щодо Тегерана і веденні «економічної війни» проти його країни.

Роугані назвав президента США Дональда Трампа порушником зобов’язань, взятих на себе Сполученими Штатами, і «задиракою», який підштовхує інші держави до виходу з ядерної угоди 2015 року, укладеної між Тегераном і світовими державами.

«Економічна війна, яку США ініціювали під рубрикою нових санкцій, не тільки спрямована проти іранського народу, але й призводить до шкідливих наслідків для людей з інших країн, і ця війна призвела до порушень у глобальній торгівлі», – сказав Роугані.

При цьому він додав, що Іран виступає проти війни, санкцій, погроз і буллінгу і вимагає дотримання закону і зобов’язань.

Під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН 25 вересня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США закликають світове співтовариство «ізолювати» Іран, «поки продовжуватиметься його агресія».

Він додав, що Сполучені Штати почали кампанію економічного тиску проти Ірану, «щоб відмовити іранському режиму в тих засобах, які необхідні для просування їхнього ганебного порядку денного». Президент зазначив, що 5 листопада будуть запроваджені додаткові санкції проти Ірану.

У травні Трамп оголосив про вихід із «ядерної угоди» з Іраном, підписаної у 2015 році. Інші країни-підписанти угоди безуспішно закликали Вашингтон зберегти домовленості.

Офіційний Тегеран запевнив, що продовжить виконувати умови ядерної угоди, попри санкції. Водночас голова МЗС країни звинуватив Сполучені Штати в намаганнях повалити владу в Ірані.

У серпні набули чинності санкції США, які стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.

Наступний етап санкцій набуде чинності в листопаді цього року і вдарить по іранському банківському сектору та нафтовій індустрії, від якої залежить економічне зростання Ірану.