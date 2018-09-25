Чотири насичені дні Трампа в ООН

Президент США Дональд Трамп проведе цього тижня чотири дні в Нью-Йорку, приєднавшись до дискусій на сесії Генеральній асамблеї ООН і зустрічаючись з іншими світовими лідерами, а теми його обговорень широкі – від північної Кореї до Ірану, від торгівельних воєн – до ядерного нерозповсюдження.

Дональд Трамп промовлятиме перед лідерами понад 120 країн у вівторок на сесії Генеральної асамблеї ООН. Наступного дня він буде головувати на спеціальній сесії Генасамблеї, присвяченій нерозповсюдженню ядерної зброї.

Оглядачі будуть уважно стежити за його виступами – зокрема, за тим, що він скаже про Іран та Північну Корею, яких він гостро критикував у своїй промові на сесії ГА ООН минулого року.

Різка мова очікується від Трампа щодо загрози, яку, як він вважає, Іран становить для Ізраїлю, Близького Сходу та світу.

Водночас більш примирлива тональність очікується від нього щодо Північної Кореї та її лідера Кім Чен Ина. Минулого року Трамп публічно назвав його «ракетним чоловічком», який здійснює «самогубну місію щодо себе і свого режиму».

Трамп давно налаштований критично щодо ООН і дав зрозуміти, що може виступити з новою критикою. У своєму відеозверненні минулими вихідними він зазначив, що ООН «не використовує» сповна свій потенціал.

Завжди мене дивувало, що багато речей не вирішуються в ООН

«Завжди мене дивувало, що багато речей не вирішуються» в ООН «через те, що всі ці країни збираються разом в одному місці, але все одно, схоже, справи не просуваються», – сказав Трамп.

Ці слова перегукуються з критикою з його боку, до якої Трамп вдався у 2017 році. Тоді він зазначив, що ООН «має реформуватися, якщо хоче бути ефективним партнером у протистоянні загрозам суверенітету, безпеці та процвітанню».

Потенціал ООН реалізується повільно

Але 24 вересня Трамп сказав, що вважає, що потенціал ООН «реалізується повільно, але напевно».

Зміна статусу-кво

Насправді за останні 12 місяців з часу його останнього виступу в ООН Трамп похитнув статус-кво в міжнародній дипломатії. Він вивів США з ядерної угоди з Іраном, розпочав торговельну суперечку з Китаєм та західними союзниками США, привітав російського президента Володимира Путіна на міжнародній арені. Він також поставив під сумнів професійність власних спецслужб.

Низка світових лідерів залишаються підозрілими щодо Трампа та його зовнішньополітичної концепції «Америка насамперед»

Як зазначила агенція The Associated Press, перед цьогорічною промовою «низка світових лідерів, навіть ті, які представляють найбільших друзів Америки, залишаються підозрілими щодо Трампа та його зовнішньополітичної концепції «Америка насамперед».

У своїй промові Трамп, як вважають, може підтвердити запевнення 2017 року, що зовнішня політика його уряду буде «завжди ставити Америку на перше місце».

Ніккі Гейлі, постійний представник США в ООН, сказала журналістам, що Трамп зосередить увагу «дуже сильно на Сполучених Штатах», їхній ролі та відносинах, які він хоче збудувати.

«Він очікує на промову, в якій говоритиме про зовнішньополітичні успіхи США за останній рік і те, куди будемо рухатись далі. Він хоче говорити про захист суверенітету США, в той же час розбудовуючи відносини з державами, які поділяють ці цінності», – сказала Гейлі.

Темою засідання Ради безпеки ООН 26 вересня, на якій головуватиме Трамп, є нерозповсюдження ядерної, хімічної та біологічної зброї.

Спершу це засідання мало зосередитись на Ірані. Але тоді б іранський президент Хассан Роугані міг би взяти у ньому участь, що створило б нагоду для недоречної конфронтації.

Помічники Трампа кажуть, що він переконуватиме європейських лідерів, що його рішення вийти з ядерної угоди 2015 року з Іраном вже змусило багато компаній розірвати зв’язки з Іраном – навіть іще до того, як наприкінці листопада мають вступили в силу штрафи за недотримання санкцій з боку США.

Трамп також, як очікується, попередить сирійського президента Башара аль-Асада щодо використання хімічної зброї проти цивільного населення в провінції Ідліб і про те, що це матиме серйозні наслідки.

Представники адміністрації Трампа недавно заявили, що Франція та Британія вже планують воєнну відповідь, якщо Асад знову вдасться до використання хімічної зброї у Сирії.

На полях сесії Генасамблеї ООН Трамп проведе зустрічі з ізраїльським прем’єром Біньяміном Нетаньягу, прем’єр-міністром Британії Терезою Мей, південнокорейським президентом Мун Чже Іном, який має передати особисте послання від лідера Північної Кореї, з яким Мун зустрічався минулого тижня.

Але держсекретар США Майк Помпео сказав, що представники адміністрації Трампа «пильно стежать» за тим, що робить Північна Корея.

Усе ще довгий шлях лежить до того моменту, коли Кім виконає своє зобов’язання щодо денуклеаризації

«Усе ще довгий шлях лежить до того моменту, коли голова Кім виконає свої зобов’язання, які він дав президенту Трампу та, власне, і до виконання вимог із боку світу, які записані в резолюціях Ради безпеки ООН, щоб він провів повну денуклеаризацію», – сказав Помпео 23 вересня.

Північна Корея була однією з тем під час вечері Трампа у Нью-Йорку 23 вересня з японським прем’єром Сіндзо Абе.

Помпео також сказав, що матиме зустріч із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку на тлі стурбованості Вашингтона оголошеним постачання Москвою ракетних систем протиповітряної оборони С-300 Сирії.

Помпео повідомив про це лише через кілька годин по тому, як Росія оголосила, що збирається поставити комплекси С-300 для поліпшення протиповітряної оборони Сирії і що такий крок унеможливить повторення інциденту, коли минулого тижня сирійці, намагаючись відбити ізраїльський авіаналіт, збитий російський військовий літак.

Щодо зустрічі з Лавровим на полях сесії Генасамблеї ООН Помпео сказав, що «переконаний, що Сергій та я матимемо зустріч».

«Ми намагаємось знайти будь-яке місце, де ми б могли знайти спільну мову, де ми могли б працювати з росіянами», – сказав Помпео, додавши, що Вашингтон вкаже на «відповідальність» Москви за багато аспектів, у яких Росія працює проти США.

Глобальна наркотична епідемія

24 вересня Трамп промовляв на форумі ООН, присвяченому глобальній наркотичній проблемі, яку президент США вважає загрозою як здоров’ю людей, так і безпеці.

129 країн підписались під проектом документу на одну сторінку авторства США щодо наркотичної проблеми – це було передумовою для участі в події 24 вересня.

Незаконний обіг наркотиків пов’язаний із організованою злочинністю, тіньовими грошовими потоками, корупцією та тероризмом

Ця не обов’язкова до виконання заява закликає країни розробити свої плани дій для зменшення попиту на незаконні наркотики через освітні та медичні заходи і посилення міжнародної співпраці правоохоронних органів та відомств іохорони здоров’я.

Документ також закликає держави покласти край незаконному обігу і поставкам наркотиків припиненням їх виробництва.

«Незаконний обіг наркотиків пов’язаний із організованою злочинністю, тіньовими грошовими потоками, корупцією та тероризмом, – сказав Трамп у короткій промові. – Важливо для здоров’я суспільства та національної безпеки, аби ми боролись із наркотичною залежністю та поклали край усім видам перемитництва та поставок наркотиків, які є кровоносною системою зловмисних міжнародних картелів».