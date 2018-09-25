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25 Вересень 2018, Київ 10:42
Новини | Політика

Порошенко прибув до США для участі в Генасамблеї ООН

Петро і Марина Порошенко (ліворуч) прибули до Сполучених Штатів

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Президент України Петро Порошенко прибув до Сполучених Штатів для участі в 73-й Генеральній асамблеї Організації об’єднаних націй – про це повідомляє його прес-служба в ніч на 25 вересня.

Очікується, що Порошенко виступить із промовою на загальному засіданні, візьме участь у Саміті миротворчості ООН та матиме низку дипломатичних зустрічей.

Зокрема, уточнюється в повідомленні, президент планує зустрітись із представниками американського бізнесу та лідерами української діаспори в Сполучених Штатах.

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Наприкінці минулого тижня до порядку денного 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй включили пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.

20 вересня під час щорічного звернення до народних депутатів Верховної Ради президент пообіцяв, що у своєму виступі на Генасамблеї ООН порушить, зокрема, питання розміщення миротворчого контингенту на Донбасі.

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